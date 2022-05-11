Bölge ziyaretlerinde sıra Bursa’da

Düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Bursa’daki acenteleri ile bir araya geldi.



Sigorta şirketi AXA Sigorta, düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye çapında 2 bin 600’den fazla acentesi bulunan şirket, Marmara Bölgesi’ndeki toplam 262 acentesi ile bölge halkının ihtiyaçlarına hizmet ediyor.



AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Olgun Küntay öncülüğünde Bursa acentelerine yapılan ziyaretlerde acentelerle birlikte 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı. Aynı zamanda 2022’deki şirket stratejileri üzerine acentelerin görüş ve önerileri alındı. Ölken’in Bursa Sigorta’ya Firuzan İşcan’ın Reis Sigorta’ya yaptığı acente ziyaretinde sektör ve piyasa değerlendirmesi yapılmasının yanı sıra; sigortacılığın geleceği ve acente portföy yönetiminde dijitalleşmenin önemi ele alındı.



Yavuz Ölken ve Firuzan İşcan, Marmarabirlik Kooperatifleri Genel Müdürlüğü ve üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Marmarabirlik Kooperatifleri Genel Müdürü İsmail Acar ve Marmarabirlik Sigorta Aracılık Hizmetleri Müdürü Arif Yücel Ulukaya ile de görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde zeytin üretimi ve zeytin üreticilerinin sorunları ve sektörün genel durumu ele alındı.



Olgun Küntay’ın HM Kılıçoğlu Sigorta’ya ve Doğancan Sigorta’ya yaptığı ziyaretlerde ise AXA Sigorta’nın BES ve Hayat ürünleri değerlendirildi.



Bursa’daki acente ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta, CEO’su Yavuz Ölken, “Türkiye’de 130 yıldır sigorta sektöründe değer oluşturuyoruz. ‘İnsanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı koruma’ misyonuyla, müşterilerimiz için değerli olan her şeyi koruma altına alıyoruz. Kapsamlı araştırma ve çalışmalar yaparak hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetlerin müşterilerimizle buluşması noktasında acentelerimize büyük bir görev düşüyor. Gerek müşteri memnuniyeti ve gerekse acente bağlılığını korumak adına acentelerimizin geri dönüşlerine önem veriyoruz. 2018’den beri devam eden ‘Güçlü Bölge Güçlü Acente’ stratejisi kapsamında bölgesel ziyaretler gerçekleştirerek acentelerimizle ve bölge çalışanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Türkiye’nin pek çok farklı bölgesine yaptığımız ziyaretlerden sonra şimdi de Bursa’daki acentelerimizle görüştük. Acentelerimizle oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Onlardan aldığımız geri bildirimler ışığında, hizmetlerimizi geliştirmeye ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.