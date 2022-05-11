Bursa´da `yalın yönetim modeli´ 196 milyonluk tasarruf getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa´da `yalın yönetim modeli´ 196 milyonluk tasarruf getirdi

DHA

Bursa´da `yalın yönetim modeli´ 196 milyonluk tasarruf getirdi


BURSA, (DHA) 2020 yılından itibaren `yalın yönetim sistemi´ni uygulamaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygulama kapsamında 196 milyon liralık tasarruf sağladığını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bize miras kalan bu güzel şehri daha güzel şekilde geleceğe bırakmak, en büyük mutluluğumuz ve sorumluluğumuz olacaktır" dedi.Tasarrufa ilişkin belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye´de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, akaryakıt verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan fazla mesai miktarı yüzde 17 ve ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı da yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme süreleri yüzde 17 azalırken, tüm bakım onarım maliyetleri yüzde 42 düştü. Modern çağrı yönetim sistemi ile pik saatlerde çağrı bekleme süreleri yüzde 65 oranında iyileştirildi. Binalarda ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37 azalırken, buna karşın memnuniyet oranı yüzde 12 arttı. Ambar stok miktarları üçte bir oranında azaldı, cenaze nakil hizmeti kapasitesi yüzde 84 arttı. Buna karşın cenaze nakil hizmetinde yıllık maliyet yüzde 18 azaldı. Toplam elektrik tüketiminde de yüzde 2´lik azalma sağlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nde yalın belediyecilik uygulamalarıyla toplamda 196 milyon TL´lik tasarruf sağlandı ve elde edilen kaynak yine Bursalılar için hizmete dönüştü" denildi.RADİKAL UYGULAMABursa Büyükşehir Belediyesi´nin iki yıl önce başlattığı Yalın Belediyecilik yönetim modelinde alınan mesafe, düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi´nin farklı birimlerinde çalışan personelin, birimlerindeki yalın uygulamaları anlattığı toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına temas ettiğini, ihtiyaçların sonsuz ancak eldeki kaynakların sınırlı olduğunu söyledi. Vatandaş memnuniyetini artırırken, diğer taraftan tasarruf yoluyla kaynak üretme anlamında radikal uygulama olarak Türkiye´deki belediyeler arasında ilk defa yalın belediyecilik sistemine geçtiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bu süreç dönemlik değil, sürekli iyileştirme var ve devamlı takip edilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla bunun kurum kültürü haline dönüşmesi gerekiyor. Bu kentte ne yaptığımız kadar nasıl yaptığımız da çok önemli. Farklı lokasyonlarda, karmaşık işlerde çok sayıda personel ve 600'e yakın şantiyemiz var. Yani bu karmaşayı yönetmek de ciddi zaman ve maliyet gerektiriyor. Aynı zamanda hizmet sunduğumuz herkesi de memnun ve mutlu etmek gibi temel vazifemiz var" diye konuştu.BÖYLE GELMİŞ, BÖYLE GİTMEZTürkiye´de en büyük 500 firmanın büyük çoğunluğunda yalın yönetim modelinin uygulandığına ancak bunun kamuda uygulanmasının hayli zor olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, "Tabii buna direnç gösterenler de olabiliyor. Böyle gelmiş böyle gider mantığı gibi, maalesef kamuda da özel sektörde de çok ama çok sıkıntılı mantık var. Bunu değiştirmek lazım. Değişim ve dönüşüm, hayatın kaçınılmaz gerçeği. İnancımıza ve kültürümüze göre `iki günü bir olan ziyandadır´. Kullandığımız kaynaklarda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bunu 7 gün 24 saat, 365 gün sürdürebilir hale getirip, tıkır tıkır bir makine gibi çalışan sisteme dönüşmek gibi derdimiz var. Bursa ölçeğinde kaynakları en verimli şekilde kullanıp, bu güzel şehrin hizmetine sunmanın derdindeyiz. Hep beraber bu kadim şehre sahip çıkmak, geliştirmek gibi bir zorunluluğumuz var. Ama her şeyden öte bize miras kalan bu güzel şehri daha güzel şekilde geleceğe bırakmak, en büyük mutluluğumuz ve sorumluluğumuz olacaktır" şeklinde konuştu.DÜNYA STANDARTLARINDA UYGULAMAYalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken ise Bursa Büyükşehir Belediyesi´ndeki uygulamaya yönelik detaylı bir dosyayı toplantı öncesi Başkan Aktaş´a sunduğunu hatırlattı. İpbüken, "Bu paylaşım toplantısı kanaatlerimi daha da kuvvetlendirdi. Yani verdiğim dosyanın içerisinde abartısız olarak burada yapılan faaliyetin dünya standartlarında ve ölçeğinde olduğunu söylüyordum. Şimdi eminim. Yani elimde göstergeler vardı, örnekler vardı, kanaatler vardı. Şimdi gördüğüm, değişikliklerden sonra burada hakikaten çok örnek şeyler oluyor. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar insana hizmeti esas alan bir organizasyon. Bu klasik ve tipik kamu sektörü değil. 21´inci yüzyılın karışık ortamı içerisinde `insanın yalnızlıklarını gidermek bakımından´ belediyeciliğin ülkemiz ve dünya ortamında önemi her geçen gün artıyor. Yalın yönetimle ilgili birçok paylaşım toplantısına gidiyorum. Gördüğüm en iyi yerlerden biri burası. O yüzden farkına varın ve daha iyisini yapın" ifadelerini kullandı.Başkan Aktaş, konuşmasının sonunda yalın belediyecilik sisteminin bizzat içinde olan tüm personele teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez
2022-05-11 15:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım'da okul sporları şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Yıldırım'da okul sporları şenlikleri başladı
Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER Tanker otomobile çarpıp devrildi; 1 yaralı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık yalın tasarruf
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık ...
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda ...
Bursa’da öğrencilerden “Sağlık için hareket et” yürüyüşü
YEREL HABERLER Bursa’da öğrencilerden “Sağlık için hareket et” ...
Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler..."Kimse var mı" Göçük altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular "Kimse varmı" sesleri depremi hatırlattı
YEREL HABERLER Bursa'daki göçükte Gölcük depremini andıran görüntüler. ...
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda ...
AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER AVM yönetiminden göçük ile ilgili açıklama
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda ...
Bursa'da AVM'deki göçükte enkaz altında kalan kimse yok
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'deki göçükte enkaz altında kalan kimse ...
Bursa'da AVM'de çökme meydana geldi, AFAD ekipleri sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'de çökme meydana geldi, AFAD ekipleri ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Zafer Plaza'da göçük... Bir mağazanın tavanı çöktü, büyük panik yaşandı Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'da tavan çöktü Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevkedildi Göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor
YEREL HABERLER Zafer Plaza'da göçük... Bir mağazanın tavanı çöktü, ...
Bursa'da bariyere çarpan otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyere çarpan otomobil takla attı: 3'ü ...
Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
YEREL HABERLER Serbest kaldı denildi, savcılıktan açıklama geldi
Gürsu İsabey yolu artık daha güvenli olacak
YEREL HABERLER Gürsu İsabey yolu artık daha güvenli olacak
BHİD mevcut başkan ile devam dedi
YEREL HABERLER BHİD mevcut başkan ile devam dedi
Bursa'dan milli takıma 3 transfer
YEREL HABERLER Bursa'dan milli takıma 3 transfer
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın tahliyesinde Başsavcılıktan açıklama
YEREL HABERLER Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığın ...
Sürücünün araçtan fırladığı kazada can pazarı
YEREL HABERLER Sürücünün araçtan fırladığı kazada can pazarı
Karacabey Belediyesi’nden yenilenebilir enerji yatırımı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden yenilenebilir enerji ...
Muradiye'de ‘Hu’ ilahileri yankılandı
YEREL HABERLER Muradiye'de ‘Hu’ ilahileri yankılandı
Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferik çalışma saatleri güncellendi.
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferik çalışma saatleri güncellendi. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.