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Binali Yıldırım: “Hedefimiz okul öncesi eğitimde yüzde 50’lerin üzerine çıkmaktır” AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Bursa’da anaokulu açılışına katıldı

İHA

Binali Yıldırım: “Hedefimiz okul öncesi eğitimde yüzde 50’lerin üzerine çıkmaktır” AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Bursa’da anaokulu açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletler Teşkilatı Aksakallılar Konsey Başkanı Binali Yıldırım, “Şu anda anaokulu 543 yaş gruplarında var. 5 yaş anaokulu eğitiminde ciddi anlamda mesafe aldık. Oran yüzde 70’leri geçti. 3 yaşta yüzde 1314 seviyesindeyiz. 4 yaşta ise yüzde 40 seviyesine geldi. Hedefimiz gelecek yıllarda okul öncesi eğitimde yüzde 50’lerin üzerine çıkmaktır” dedi.
Kızılay’ın 81 ile 81 anaokulu projesi çerçevesinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’ne Semiha Yıldırım himayelerinde merhum annesi Fevziye Yazıcıoğlu adına katkı sağlayan Ceyda Eren ve ailesinin yaptırdığı Fevziye Yazıcıoğlu Kızılay Anaokulu açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletler Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile başladı. Okula katkı sağlayan Ceyda Eren duygusal bir konuşma yaparak, “Ben ve kardeşlerim için çok anlamlı bir günde sizlerle olmaktan mutluyum. Bu projeye katkıda bulunmaktan onur duydum. Bu projenin başlatılması ve yürütülmesinde öncülük eden Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Annemiz Fevziye Yazcıoğlu adına yapılan bu okulda çok değerli ve kıymetli öğrenciler yetişecek” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul öncesi eğitimden geçen öğrenciler hayatta daha başarılı olduklarını ifade ederek, “Bunun ilerleyen yıllarda faydalarını görüyorlar. Bizler de belediye olarak ‘Ana kucakları’ açıyoruz. Projenin ismi de bize ait. 2019 yılında başladık 19 okul açtık ve 20 ve 21’inci hazır hale geldi. 81 ilde 81 anaokulu projesinin Bursa ayağında emeği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, okulun yaptırılmasında katkı sağlayan hayırsever başta olmak üzere herkese teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletler Teşkilatı Aksakallılar Konsey Başkanı Binali Yıldırım, bugün eşi Semiha Yıldırım’ın doğum günü olduğunu ifade ederek, “13 Mayıs Cuma, benim için özel bir gün. Semiha Hanımın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Rabbim hepimize sağlıklı, güzel yıllar nasip etsin” diyerek konuşmasına başladı.
2016 yılında Bitlis’te ilk olarak Umut Anaokulu ile bu projenin başladığını vurgulayan Yıldırım, “O zaman diyorduk ki azı gitti çoğu kaldı. Geldiğimiz noktada da çoğu gitti azı kaldı. Bugün 50’ncisinin açılışını yapıyoruz. İnşaatı devam eden 1516 tane daha anaokulu var. Diğerlerini de 2023’te tamamlayacağız. 2023’te ‘81 ile 81 Anaokulu’ projesini tamamlamış olacağız. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye bir atasözü var. Okul öncesi eğitimin amacı da yavrularımızı ilkokul sıralarına hazırlamaktır. Onlara okula başlamadan, okul ortamını arkadaşlarını arkadaşları ile dostluk kurmasını vesile olmak ve böylece okul çağlarında güzel anılarla eğitimlerini sürdürmektir. Tabi, bizim çocukluk yıllarımızda anaokulu diye bir kavram yoktu. Okul var mı yok mu tartışması yapardık. Her yerde okul yoktu. Köyün birinde okul varsa 7’sinde yoktu. O köylerden kışkıyamette okula yürüyerek gitmek zorunda kalan küçük öğrenciler vardı. Bugün bunlar geride kaldı. Okullarımız var anaokullarımız da var. Hedef anaokullarımızı sayılarını arttırmaktır. Anaokuluna devam eden öğrencilerimizin oranını arttırmaktır. Şu anda anaokulu 543 yaş gruplarında var. 5 yaş anaokulu eğitiminde ciddi anlamda mesafe kaldık. Oran yüzde 70’leri geçti. 3 yaşta yüzde 1314 seviyesindeyiz. 4 yaşta ise yüzde 40 seviyesine geldi. Hedefimiz gelecek yıllarda okul öncesi eğitimde yüzde 50’lerin üzerine çıkmaktır” şeklinde konuştu.
“Kızılay 81 ile 81 anaokulu projesi Türkiye’nin okul öncesi eğitimini kökten çözecek bir proje değil ama anlamı var. Anlamı da okul öncesi eğitime dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve hayırseverleri teşvik etmektir. Bu amaçla Semiha Hanım himayesinde 2016 bu işe başladık” diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, “Proje hala devam ediyor. 5 bin üzerinde çocuk bu okullarda ev ortamında eğitim görüyorlar. Arkadaşlar ediniyorlar. Fırsat buldukça da açılışlarına gayret gösteriyoruz. Daha açılış bekleyen 10’dan fazla okulumuz var. Bizim inancımız ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ der. Bize dünyaları öğreten öğretmenlerimize bu vesile ile şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Üniversiteye erişim yüzde 14’ten 45 seviyesine ulaştı
Binali Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Okullaşmada, eğitimde nereden nereye geldiğimizi zaten sizler yaşayarak görüyorsunuz. Bugün üniversiteye erişimde yüzde 14’ten yüzde 45 seviyesine ulaştık. İlköğretim, ortaokul ve lisede yüzde 100’leri bulduk. ‘Bilgisayar alfabe, bilgi toplumu’ diye bir kavramla meşgul oluyoruz. 2000’den sonra doğan çocuklar bambaşka bir alfabe ile eğitime başlıyor. O da bilgi toplumu üyesi olmaktır. Bilgisayar alfabesinde, gençler bizden bu konuda daha uzmanlar. Sizler bilgi çağında doğdunuz. Sizler bu manada yerli, bizler göçmeniz. Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı, interneti, edevleti, sosyal medyayı öğreteceksiniz. Bizde bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız. Hayırsever Ceyda Eren hanıma teşekkür ediyorum. Annesi merhume Fevziye hanım adına bu güzel eğitim yuvasını yaptırdı ve hizmete sundu.”
Konuşmaların ardından plaket töreni ve kurdele kesimi ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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