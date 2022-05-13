Bursa'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

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Bursa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu. Kazada ters dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 45 YB 1522 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan T.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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