Akkılıç adı ve araştırma kültürü yaşatılıyor

12.’si yapılan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerine verildi.

Bursa araştırmalarını günışığına çıkarıp, araştırma kültürünü teşvik eden ödül organizasyonunun amacına ulaştığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bugüne kadar Bursa üzerine yapılmış 40 araştırmanın yayınlanarak kent belleğine kazandırıldığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü, kent belleğine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl 12.’si yapılan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü sürecinde, ödüle değer görülen araştırmaların sahiplerine törenle ödülleri verildi.

49 araştırmanın başvurduğu ödül sürecinde Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucu belirlenen ödüller, Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Akkılıç ailesi adına Yılmaz Akkılıç’ın eşi Güner Akkılıç ile Yener Akkılıç da katıldı. Törende, “Bursa’nın Yetiştirdiği Bir Değer: Metin Güven (Hayatı, Sanatı, Eserleri)” başlıklı yüksek lisans tezi, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne değer görülen Melih Karagöz plaketini ve 5 bin TL’lik para ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın elinden aldı.

Törende ayrıca Fatma Nur Özüpak, “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi; Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” ve Oktay Kargül de “Tarihsel Kentlerde Turizm Yönetim Planı: Bursa Tirilye Örneği” başlıklı yüksek lisans tezleri ile Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü’nü aldılar. Yılmaz Akkılıç’ın eşi Güner Akkılıç da, Seçici Kurul’a anmalık vererek teşekkür etti.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 12 yıldır düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri ile kent kültürüne değer katmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yılmaz Akkılıç’ın bu kentin kültürel birikimine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Başkan Erdem, “Onun vefatının ardından hem adını yaşatmak, hem de düşünsel mirasını sürdürmek istedik. Bu ödül geleneğinin başlatılmasının amacı buydu ve bugün görüyorum ki amacımıza ulaşmışız. Bu ödül organizasyonu sayesinde, 12 yıldır Bursa hakkında yapılmış araştırmalar günışığına çıktığı gibi, yeni araştırmalar için de bir teşvik olmuştur” dedi.

Bursa Araştırmaları Ödüllerine bugüne kadar yaklaşık 400 eserin başvurduğunu ve ödüle değer bulunan toplam 40 yapıtın Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi tarafından yayımlanarak okuyucu ile buluşturulduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, “Muhteşem bir arşiv oluştu ve kent belleğine önemli bir katkı sağlanmış oldu. Ben ödül alan bütün katılımcıları kutluyorum. Kent kültürü ve tarihi için çok önemli bulduğumuz bu çalışmaya katkı sunan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. Erdem, Yılmaz Akkılıç’ı sevgi ve özlemle andığını belirterek sözlerini tamamladı.

Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer değerlendirme sürecini anlatırken, ödüle değer görülen eser sahipleri de, yapıtlarını oluşturma öykülerini törene katılanlarla paylaştı. Akkılıç Ailesi adına konuşan Yener Akkılıç da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin ardından, ödül alan ve yayınlanan eserler etkinliğe katılanlara armağan edildi. Eser sahipleri, kitapları katılımcılar için imzaladı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar, Nilüfer Kütüphaneleri’nin titiz editörlüğü ile baskıya hazırlanıp yayınlanıyor. Ayrıca özel ödüle değer bulunan yapıtların da kitaplaştırılıp okuyucuya ulaşması sağlanıyor.

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