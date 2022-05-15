Resimlerini boya ve fırça yerine yünle yapıyor Yünden resim yaptı gören hayran kaldı

Bursa'da emekli resim öğretmeninin yün kullanarak yaptığı resimleri görenler hayran kalıyor.

Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Mükerrem Turhan, farklı nesnelerden resim yapmak için araştırmalar yaptı. Bir gezi ziyaretinde yünden resim yapabileceğini düşünen Turhan, renkli yünlerden portre ve farklı resim çalışmaları deneyerek başarılı oldu. Yaptığı yünden resimlerden sergi açarak bunları sergiledi. Yünden resim tablolarını ise 3 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Yünden resim yapan sanatçının yaptığı çalışmaları vatandaşlar ise meraklı gözlerle takip ederek öğrenmeye çalışıyor.

Yıllarca resim öğretmenliği yaptığını ifade eden Mükerrem Turhan, "Yünden farklı resimler yapıyorum. Görenler çok beğeniyor. Yıllarca resim öğretmenliği yaptım, emekli olduktan sonra boyanın dışında nasıl resim diye araştırmalar yapıyordum. Yünden yapabileceğim geldi. Uğraşlarım sonucunda renkli yünlerden çeşitli resim çalışmaları yaptım çok beğenildi. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde sergiler açtım. İnsanlar yünden resim yapıldığını görünce şaşırıyor. Yaptığım tabloları 3 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satmaktayım" dedi.

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