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Başkan Acar: "Gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı sunmak, milli meseledir"

İHA

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, gençlerin milli değerlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatılması gerektiğini vurgulayarak, "Küresel başarılarıyla bütün insanlığa umut olmalarını arzuladığımız gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı ve imkânı sunmak, asla ihmal edilmemesi gereken millî meseledir" dedi.

Başkan Acar: "Gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı sunmak, milli meseledir"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, gençlerin milli değerlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatılması gerektiğini vurgulayarak, “Küresel başarılarıyla bütün insanlığa umut olmalarını arzuladığımız gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı ve imkânı sunmak, asla ihmal edilmemesi gereken millî meseledir” dedi.
Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Acar, “19 Mayıs, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, bağımsız yaşamayı karakter edinmiş bir milletle birlikte emperyalist işgalcilere karşı millî mücadeleyi başlattıkları tarihî bir gündür. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan, Anadolu’da milletin azim ve inancıyla dalga dalga büyüyen kurtuluş mücadelesi zafere ulaşmış, milletin topyekûn başarısı meclisin açılışıyla kurumsal bir güç ve iradeye dönüşmüş, 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır. 19 Mayıs’ın anlamının ve öneminin şuurunda olmak, tarihsel ideal ve iddialarıyla milletimizin bekasını hedef alan emperyalist kumpas ve saldırıları fark edip onlara kararlı, inançlı ve hep birlikte karşı koymaya devam etmekle mümkündür” diye konuştu.
“Millî irade ve egemenliğimiz üzerine oynanan kanlı, kirli oyunları boşa çıkarma ve medeniyet yarışında öne geçmeyi amaçlayan çabamızda, en hayati ve tarihî görev milletimizin ümidi, heyecanı, geleceği olan gençlere düşmektedir.” diyen Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir millet, geleceğini, iyi yetişmiş genç nesillerle kurabilir. Milletin istiklal ve istikbalini teminat altına alacak bilinç, varlığından anlam ve amacından gafil olmayan uyanık bir nesil bilincidir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde, amaçsızlığın, idealsizliğin boşluğunda çırpınan gençliğin, müptelası olduğu alışkanlıkların ölümcül sonuçlarıyla sadece kendini değil, insanlığın geleceğini tüketiyor olması, modern dünyanın en ağır sorunu olarak devam etmektedir. Millî değerlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojiyle donanmış gençlerimiz, ecdadımızın bedelini canları ve kanlarıyla ödeyerek bizlere armağan ettikleri bu vatanı yarınlara daha güçlü değer ve donanımla taşımanın onurlu mesuliyetini, ruhlarının derinliğinde duymalıdır. Küresel başarılarıyla bütün insanlığa umut olmalarını arzuladığımız gençlerimize iyi bir eğitim fırsatı ve imkânı sunmak, asla ihmal edilmemesi gereken millî meseledir.”
Eğitim Bir Sen olarak her fırsatta nitelikli eğitimin önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Acar, “EğitimBirSen olarak, nitelikli bir eğitimle medeniyetimizin insan ve hayat değerlerinin verdiği güç ve gençlerimizin yarınlara taşan hayat enerjilerinden aldığımız ilhamla, başarılarımızın kökleşeceğine, zaferlerimizin taçlanarak süreceğine olan inancımız tamdır. Bu şuur ve sorumlulukla, geleceği omuzlama gayreti ve heyecanı içinde olan gençlerimize de eğitim ordumuza da güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, kurtuluşu kuruluşla taçlandıran millî mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor; gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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