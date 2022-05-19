Bursa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. Gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Bursa'da Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Tophane Saltanat Kapıdan başlayan ve Kent Müzesi önünde son bulan yürüyüşün ardından etkinliklerle devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşma Gençlik Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy tarafından yapıldı. Büyükşehir belediyesi folklor ekibinin gösterisi ile devam eden tören, Yıldırım Belediyespor Wushu gösterisi ve Bursa Kız Anadolu Lisesi bando takımının gösterisi ile sürdü. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen törende her yaştan katılımcı büyük bir coşkuyla kutlamalara eşlik etti. Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin milletvekilleri ve Bursa protokolü katıldı.

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