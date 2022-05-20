'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da sahne alan 'Süperstar' Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, serin havaya aldırış etmeden, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu´nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu´nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Serin havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bursa'yı çok özlediğini dile getiren Pekkan, " Şımarıklık yaptığımı zannetmeyin sakın. Gerçekten çok özledim. Burada benim çok değerli sizlerim var. Hepiniz buradasınız. Bu gece inanıyorum ki hafızalarda kalacak bir gece yaşatacağız hep beraber. Birlikte yaşatacağız" dedi.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-05-20 02:42:11
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