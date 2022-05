Aracıyı ortadan kaldırdılar ayda 5 ton et satıyorlar Köylüler açtıkları et marketle kendi etlerini satıyor Hem köylü kazanıyor hem de tüketici

Bursa’da kooperatif kuran köylüler; açtıkları et satış marketle kendi ürünlerini satarak hem iyi para kazanıyor aracıyı ortadan kaldırdıkları için tüketici de kaliteli eti uygun fiyata temin ediyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Tepecik köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100 bin nüfuslu ilçelerinde et ve süt ürünleri marketi açtı. Köylüler yetiştirdikleri hayvanları keserek burada satıyor.

Köylüler bu sayede aracıyı ortadan kaldırıp hem hayvanlarını iyi paraya satarken; tüketiciye de kaliteli eti uygun fiyata sunuyor. Tepecik köylülerinin açtığı et ve süt ürünleri marketi yoğun talep görüyor. Markette ayda 5 ton dana eti ve 20 kuzu satışı oluyor.

Her geçen gün talep artması sebebiyle köylüler kendi hayvanlarının yanında çevre köylerden aldıkları hayvanları keserek marketlerinde satışını yapıyor. Markette dana kıyma 130 lira, kuşbaşı ise 140 liradan satılıyor. Kuzu kuşbaşı 150 liradan; pirzola ise 170 liradan satışa sunuluyor.

Tepecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazmi Seymen, "Köyümüzden ve çevre köylerden aldığımız hayvanları kesimini yaparak ilçe merkezinde açtığımız markette satışa sunuyoruz. Kaliteli eti uygun fiyattan vatandaşlara sunuyoruz. Ayda 5 ton dana eti satışı yapmaktayız. Bunun yanında 20 adet kuzu satışı da yapıyoruz. 100 bin nüfuslu ilçede bu satış oranı oldukça yüksek bir rakam. İlçemizde yüzce köy var et ve süt ürünleri marketi açan tek köy biziz, etlerimiz büyük rağbet görüyor. Her geçen gün satışlarımız artıyor. Köyümüzdeki hayvanlar yetmediği için çevre köylerden de hayvan alıp kesimini yaparak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Üreten köylü de memnun satın alan vatandaş da memnun" dedi.

