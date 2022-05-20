İngiltere'den gelen öğrenciler İnegöl'e hayran kaldı

İngiltere öğrenci değişim programı turing çerçevesinde Çayyaka İlkokulu ile kardeş okul olan ve 3 günlük program için Londra’dan İnegöl’e gelen öğrenciler, şehre hayran kaldı.

İngiltere Öğrenci Değişim Programı Turing çerçevesinde, Londra’da bulunan Salusbury Primary İlkokulu ile Çayyaka İlkokulu kardeş okul oldular. Proje çerçevesinde Londra’dan 5. Sınıfta eğitim gören 10 öğrenci, 2 öğretmen ve 2 okul yöneticisi olmak üzere 14 kişilik bir grup Salı günü 3 günlük program için İnegöl’e geldi. Aslen İnegöllü olan ve İngiltere’de öğretmenlik yapan Vehbiye Çalım’ın koordinasyonuyla gerçekleşen kardeş okul uygulaması ve İnegöl ziyaretinde, Vehbiye Çalım ve öğrenciler ile birlikte; Başöğretmen Michelle Ginty, Müdür Yardımcısı Rachel Linkletter ve Yabancı Dil Öğretmeni Ana Chapela da İnegöl’e geldi.

17 Mayıs Salı sabahı başlayan Londralı misafirlerin İnegöl gezisinde hem İnegöl hem de bölgenin tanıtımı yapıldı. İznik gezisi, Oylat ve Oylat Mağarası gibi turistik alanlar öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca öğrenciler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen fener alayı ve kutlama törenlerine de ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı.

20 Mayıs Cuma günü ülkelerine geri dönecek olan Londralı ekibi, Perşembe günü Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında İnegöl ve Türkiye hakkında öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Taban’a, öğrenciler özellikle 19 Mayıs törenleri ve Oylat’a hayran kaldıklarını söylediler. İnegöl’ün beklediklerinden daha yeşil olduğunu ve ülkelerinde bu kadar yeşilliği göremediklerini belirten öğrenciler, aynı zamanda aile içi bağların kuvvetinin de dikkatlerini çektiğini ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Alper Taban gruptaki öğretmenlere İnegölspor forması ile hediyeler takdim ederken, öğrencilere de İnegöl ve Türkiye’yi hatırlayacakları hediye takdimlerinde bulunuldu.

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