Cuma hutbesinde dijital dünya ve aile vurgusu "Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cuma hutbesinde dijital dünya ve aile vurgusu "Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz"

İHA

Cuma hutbesinde dijital dünya ve aile vurgusu "Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinin konusu “Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak” oldu.
Aile olmanın önemine dikkat çekilen cuma hutbesinde, dijital dünyanın birçok nimetlerinden faydalanırken, özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığı belirtildi. Hutbede şu ifadelere yer verildi:
"Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” [1]
Okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir.”
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, meşru bir nikâh ile aile yuvası kurmamızı emreder. Aile hayatımızı adalet, merhamet, sevgi, saygı, güven gibi değerler üzerine bina etmemizi öğütler. İslam, gayrı meşru ilişkilere, hayâsızlığa, iffetsizliğe ve çirkinliğe sevk eden davranışlara ise asla izin vermez. Meşru bir nikâha dayanmayan hiçbir birlikteliği kabul etmez.
Kıymetli Müslümanlar!
Aile; iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ve teminatıdır. Nefsimizi ve neslimizi emniyet altına alan, temiz ve sağlıklı bir toplumu inşa eden yegâne kurumdur. Aile, dünyanın sıkıntılarında, hayatın sarsıntılarında tutunulacak bir el, sığınılacak güvenli bir limandır. İnsanı insan kılan değerlerin öğrenildiği bir ahlak mektebidir. Kişiyi iyiye ve doğruya yönlendiren bir rehber; günahlardan ve kötülüklerden koruyan bir kalkandır.
Değerli Müminler!
Dijital dünyanın baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde yaşıyoruz. Elbette bu yeni mecranın pek çok imkânından yararlanıyoruz. Ancak bir yandan da özendirdiği hayat tarzının haz, hırs, tüketim ve bireyselleşme üzerine kurgulandığına şahit oluyoruz. Maalesef bu durumdan aile yapımız da derinden etkileniyor. Bazen sanal âlemin cazibesine kapılıp değerlerimizi yitiriyoruz. Gerçek hayatla bağımız koptukça ilişkilerimiz sanallaşıyor. Hatta kimi zaman en yakın dostumuz telefon ekranları, internet mecraları oluyor. Rahmet, sekînet ve muhabbet vesilesi ailemizden ilgiyi, sevgiyi ve muhabbeti esirgiyoruz. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla iletişim kurarken, aynı sofraya oturduğumuz anne babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan gittikçe uzaklaşıyoruz.
Aziz Müslümanlar!
Aile, bir tercih değil; fıtri bir ihtiyaçtır. Aile kurmak ve aile olmak, Hz. Âdem’den bu yana peygamberlerin sünnetidir. Aile kurumunun yerine ikame edilecek hiçbir sosyal yapı yoktur. Algıların gerçeğe galip geldiği ve insanlığın fıtrata aykırı dönüşümlere zorlandığı günümüzde bize düşen, dijital dünyanın olumsuzlukları karşısında milli ve manevi değerlerimizi esas alan bir duruş sergilemektir. Yaşadığımız çağın gerçeklerinden kopmadan, dijital mecraların da esiri olmadan değerleriyle birlikte aile olmaktır. Peygamber Efendimizin ilgiye, sevgiye, şefkate, merhamete ve muhabbete dayalı aile yapısını hanelerimizde hâkim kılmaktır. Unutmayalım ki değerler eğitimi ailede başlar. Güçlü ve huzurlu bir aile, ancak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmakla mümkündür."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl Sungurpaşa Mahalle Konağı yenilendi
YEREL HABERLER İnegöl Sungurpaşa Mahalle Konağı yenilendi
Gençoğlu’na meclis kararıyla “Onursal Vatandaşlık” verildi.
YEREL HABERLER Gençoğlu’na meclis kararıyla “Onursal Vatandaşlık” verildi. ...
İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten cep telefonu satan 9 kişiyi dolandıran ...
Gemlik’te Madrial coşkusu
YEREL HABERLER Gemlik’te Madrial coşkusu
Osmangazi’de Ceceli rüzgârı Osmangazi’de gençlik coşku
YEREL HABERLER Osmangazi’de Ceceli rüzgârı Osmangazi’de gençlik ...
Bursa'da ikinci el telefon dolandırıcısı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da ikinci el telefon dolandırıcısı yakayı ele ...
Milli Mücadelenin 103. yılında Mudanya’da coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Milli Mücadelenin 103. yılında Mudanya’da coşkulu ...
TOGG´da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti
YEREL HABERLER TOGG´da mühendis olma hayali, şehir değiştirtti
Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor Öğrenciler hem eğleniyor hem de yabancı dilini geliştiriyor
YEREL HABERLER Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini ...
Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Duran kalbi yeniden çalıştırılan Hafza, kurtarılamadı
Bursa'da gençler için dolu dolu etkinlikler Bursa’da genç olmak ayrıcalık
YEREL HABERLER Bursa'da gençler için dolu dolu etkinlikler Bursa’da ...
Bursa'da 4 yaşındaki kız kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Bursa'da 4 yaşındaki kız kalbine yenik düştü
Bursaspor son maçına Menemenspor karşısında çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor son maçına Menemenspor karşısında çıkıyor
İngiltere'den gelen öğrenciler İnegöl'e hayran kaldı
YEREL HABERLER İngiltere'den gelen öğrenciler İnegöl'e hayran kaldı
Başkan Turgay Erdem gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Turgay Erdem gençlerle buluştu
Aracıyı ortadan kaldırdılar ayda 5 ton et satıyorlar Köylüler açtıkları et marketle kendi etlerini satıyor Hem köylü kazanıyor hem de tüketici
YEREL HABERLER Aracıyı ortadan kaldırdılar ayda 5 ton et ...
Can dostları için bayat ekmek kutusu
YEREL HABERLER Can dostları için bayat ekmek kutusu
Bursa’da bulutlardan timsah silueti
YEREL HABERLER Bursa’da bulutlardan timsah silueti
Bursalı dağcılardan Uludağ karla kaplı zirvesine 19 Mayıs yürüyüşü
YEREL HABERLER Bursalı dağcılardan Uludağ karla kaplı zirvesine 19 ...
Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da DEAŞ'lı 'canlı bomba' ve 2 kişi adliyede
Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı... Bursa'da motosikletli kurye ürün yetiştirmek isterken otomobilin altında kaldı, zamanla yarış başladı
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletli kuryenin otomobilin altında can pazarı. ...
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk edildi Bursa'da DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 1’i canlı bombacı 3 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı adliyeye sevk ...
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
YEREL HABERLER 'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
Yıldırım MTAL Velileri Çocuklarının Başarılarıyla Gururlandı
YEREL HABERLER Yıldırım MTAL Velileri Çocuklarının Başarılarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.