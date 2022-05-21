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Kaza yapmamak için benzinliğe daldı; facia teğet geçti

İHA

Bursa'da yanında seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı. Facianın teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza yapmamak için benzinliğe daldı; facia teğet geçti

Bursa'da yanında seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı. Facianın teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi Ankara Yolu caddesindeki bir benzinlikte meydana geldi. İddiaya göre aynı şeritte seyreden otomobilin manevrasıyla yoldan çıkan diğer sürücü otomobile çarpmamak için direksiyonu benzinliğe çevirince kaza kaçınılmaz oldu. İstasyonun girişinde bulunan tabelaya çarparak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken facia teğet geçti. Kaza esnasında istasyonda görevli pompacılar şaşkınlık yaşadı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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