Pedallar lösemili ve kanserli çocuklar için çevrildi

Bursalı bisikletçiler lösemili ve kanserli çocuklara dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Özlüce’de bir özel okulun geleneksel olarak 6'cısıno düzenlediği bisiklet turuna LÖDER, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve bisiklet grupları destek verdi. 7'den 70'e Özlüce’den Uludağ Üniversitesi’ne kadar pedal çeviren yaklaşık 200 bisiklet ve doğasever katılırken,Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güvenliği sağladı.

Doğa İçin Pedal Çevir projesiyle öğrenciler, anaokulundan itibaren kurumlar arası işbirliğini ve bu proje sayesinde öğrencileri bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Bu sene iş birliği yapılan kurum olan LÖDER ile lösemili ve kanserli çocuklar konusunda bisikletlerle farkındalık sağlanmış olup tüm bisiklet ve doğaseverlerin geniş katılımıyla proje gerçekleştirildi.

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