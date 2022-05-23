“Uni Uçuş Günleri”nde dereceye girenler ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Uni Uçuş Günleri” üç günlük yarışların ardından sona erdi. Etkinlikte 15 üniversiteden 250’yi aşkın sporcu mücadele ederken dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Uni Uçuş Günleri” sona erdi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri’nde gerçekleştirilen festivale Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Denizli gibi 15 farklı kentte yer alan üniversitelerin havacılık topluluklarının 250’yi aşkın üyesi katıldı.

Katılımcılar, festival alanında çadır kurup kamp yapma fırsatı bulurken, gece düzenlenen DenDen grubunun konseri ile de keyifli anlar yaşadı. Hava şartlarının elverişli olması üzerine çok sayıda atlayışın gerçekleştiği müsabakalar sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Üç gün süren yarışlar sonunda yapılan değerlendirme sonucu birinci 30 puanla Mehmet Yılmaz, ikinci 27 puanla Nurlan Mamadov, üçüncü Gürkan Ünlü ve Hüsne Yavuz olurken, 27 puanlı Bartu Altıparmak ise jüri özel ödülü sahibi oldu. Ödülleri Meclis üyeleri Rasih Konca ve Serkan Çalışkan sahiplerine verdi.

Gençlere organizasyona gösterdikleri ilgiden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür eden Rasih Konca, gelecek yıllarda daha geniş ölçekli organizasyonlarda buluşma dileğinde bulundu.

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