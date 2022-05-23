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‘Eyvah Deliriyorum ben haberin olsun’ oyunu kahkaya boğdu

İHA

‘Eyvah Deliriyorum ben haberin olsun’ oyunu kahkaya boğdu

Yıldırım Belediyesi’nin Yıldırımlılarla buluşturduğu ‘Eyvah Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ tiyatro gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.
Yıldırım Belediyesi, ‘Eyvah Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ tiyatro ekibini Yıldırım’da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iki perdelik komedi tiyatro oyununda kahkahalar havada uçuşurken, gösteri izleyenlerden tam not aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ile düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi Yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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