Doğal gaz kokusu yayılan evde kablolu düzenek bulundu; baba ve oğlu gözaltında (2)



'FELAKET OLURDU'

Bursa´da, baba ve oğlu tarafından doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu dairenin bulunduğu sitede oturan Mümin Sakin, "Sitede bir komşumuzun eşi ile boşanma durumu varmış. Eşi daireyi satmaya kalkmış ama izin vermemiş. Eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırmış ve yaklaşık 20 gündür evde de değilmiş. Güvenlik görevlileri içeri almıyorlardı. O da oğluyla beraber garaj kısmından giriş yapmış. Dairesine çıkarak düzenek hazırlamışlar. Elektrik sistemi kurmuş, doğal gazı da açmış. Daha sonra kokuyu fark eden komşular durumu ihbar etmişler. Daha sonra kadının kocasını ve oğlunu gözaltına almışlar. Zaten şahsın siteye girişi de yasaktı. Siteye girişin olduğu yerlerde güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu yerlerden giremiyordu. O da garajdan girmiş. Allah muhafaza, büyük bir felaket olurdu. Patlasa bütün daireleri etkilerdi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Allah göstermesin her şey olabilirdi. Ucuz kurtulduk, diyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-05-26 15:50:41



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