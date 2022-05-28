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Büyükataman: "Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız" Kılıçdaroğlu’nun mitingleri milletin değil; FETÖ’cü, HDP’li, PKK’lı teröristlerin, Pontus özlemi çekenlerin sesidir “İYİ Parti, “katil devlet” diyenlerle kol koladır” Milletimizin hak ettiği refaha ulaşacağı günler yakındır Türkiye Cumhuriyeti yabancı başkentlerden gelen emirlerle ve büyükelçiliklerden alınan talimatlarla yönetilemez

İHA

Büyükataman: "Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız" Kılıçdaroğlu’nun mitingleri milletin değil; FETÖ’cü, HDP’li, PKK’lı teröristlerin, Pontus özlemi çekenlerin sesidir “İYİ Parti, “katil devlet” diyenlerle kol koladır” Milletimizin hak ettiği refaha ulaşacağı günler yakındır Türkiye Cumhuriyeti yabancı başkentlerden gelen emirlerle ve büyükelçiliklerden alınan talimatlarla yönetilemez

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkez’inde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız" dedi.
Türkiye’nin istikrarsız hükümetlerle ve sonu gelmeyen siyasi kavgalarla kaybedecek vakti olmadığını ifade eden Büyükataman, ”Geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş yöntemlerin ülkemize bir faydası olmadığı, aksine Türkiye Cumhuriyeti’ni geriye götürdüğü açıktır. Tarihimizden aldığımız dersle, Cumhur İttifakı olarak öncelikli amacımız: Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda istikrarlı ve tavizsiz bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Bildiğiniz üzere; yıllardır terör örgütü PKK’ya her alanda yardım, yataklık yapan İsveç ve Finlandiya NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş ancak Türkiye tarafından veto edilmiştir. Cumhur İttifakı olarak, bu konudaki kararlılığımızı yükse sesle dile getirmeye devam edecek ve Türk Milleti’nin çıkarlarını koruyacağız. Terör örgütlerine silah gönderen, teröristleri ülkelerinde saklayan, eli kanlı teröristlere kapılarını sonuna kadar açan bu ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız. Biz Cumhur İttifakı olarak, bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz. Zillet ittifakı ise; her meselede olduğu gibi bu meselede de Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durmayı becerememiştir. Zillet İttifakı, gayrı meşru bir iktidar vaat eden emperyalistlerin desteğini kaybetmemek için PKK yanlısı bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkamamıştır. CHP Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz Finlandiya medyasına verdiği demeçte, “CHP’nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu” ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti’ne olan düşmanlığını açıkça ve alçakça sergilemiştir” ifadelerini kullandı.
“Kılıçdaroğlu’nun mitingleri milletin değil; FETÖ’cü, HDP’li, PKK’lı teröristlerin, Pontus özlemi çekenlerin sesidir”
CHP’nin teröristlere umut olduğunu söyleyen Büyükataman, ”Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu; Türk devletine seri katil diyen CHP il başkanına destek mitingi düzenlemiş ve bir kez daha bağımsız yargıya meydan okuyarak kanun tanımazlığını ilan etmiştir. Maltepe mitinginde sahnede tek bir Atatürk fotoğrafı olmaması, CHP’nin içine düştüğü zilleti bir kez daha gözler önüne sermiştir. Zillet ortakları ve HDP’nin katılımıyla gerçekleşen bu mitingde Kılıçdaroğlu; “Barış akademisyenleri görevine dönsün, harp okulu öğrencileri serbest kalsın diyorsanız bize katılın.” sözleriyle teröristlere umut vermeye devam etmiştir. Bu mitingde atılan “KHK’lar Gidecek Biz Kalacağız” Her yer Kandil Her Yer Direniş” sloganlarına Kılıçdaroğlu tek bir ses çıkaramamıştır. Kılıçdaroğlu; milletimizin iradesine ve canına kast eden darbecilerin, eli kanlı teröristlerin ve Türkiye düşmanlarının yanında safını tutmuştur. Maltepe mitinginde sahneye çıkarılan ve “ açım, pazardan atık toplayıp geçiniyorum” diyen bir kişinin hemen ertesi gün “çilingir sofrasında” fotoğraflarının çıkması Kılıçdaroğlu ve ortaklarının oynadığı tiyatroyu ortaya çıkarmıştır. Kılıçdaroğlu’nun mitingleri milletin değil; FETÖ’cü, HDP’li, PKK’lı teröristlerin, Pontus özlemi çekenlerin sesidir, Kılıçdaroğlu’nun mitingleri; Kandil’in Pensilvanya’nın sesidir, Kılıçdaroğlu’nun mitingleri; Türkiye düşmanı yabancı başkentlerin sesidir. Emin olunuz ki; Türk milleti Cumhur İttifakı’nda kenetlenerek bu sesi kesecektir” diye konuştu.
“İYİ Parti, “katil devlet” diyenlerle kol koladır”
Türkiye, karanlık senaryo kuranlara gereken cevabı sandıkta verecektir diyen Büyükataman; ”Ayrıca Zillet İttifakı ortağı Meral Akşener de “Canan Kaftancıoğlu’na saygı duyan insan sayısı arttı. Siyasetçiliği pekişti.” sözleri ile devlete katil diyen, sözde ermeni soykırımını anan bir kişiye sahip çıkmıştır. İşte Zillet İttifakı ortağı İP’in durduğu nokta budur. İP, “sözde ermeni soykırımını” savunanlarla yol yürümektedir, İP, “katil devlet” diyenlerle kol koladır, İP, PKK kurucularından eli kanlı terörist Sakine Cansız’ı ananlarla beraberdir, İP, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılayanlarla, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” sözüne alerji duyanlarla aynı saftadır. Daha birkaç gün önce, terör elebaşlarından bir caninin, Cumhur İttifakı’nın kaybetmesi gerektiğini söyleyerek CHP ve İP’e oy istemesi ise; Zillet İttifakı’nın kimlere umut olduğunu açıkça göstermiştir. Bugün Türkiye; sistemli olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk düşmanlığı yapan, teröre tavizsiz sahip çıkan, her sözüyle emperyalistlerin kullanışlı bir aparatı hâline gelen bir Zillet İttifakı ile karşı karşıyadır. Zillet İttifakı Türk milletinin dünüyle bugünüyle ve yarını ile kavgalıdır. Cumhur İttifakı olarak, sizlerden aldığımız güç ve destekle, ülkemizi hak ettiği refah seviyesine taşımakta kararlıyız. Evlatlarımıza; terörden arınmış, coğrafyasında huzuru sağlamış ve içerideki muhterislerden kurtulmuş bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk Milleti’nden başka bir irade tanımıyoruz. Dünyaya yabancı başkentlerin gözünden değil, Ankara’dan bakıyor Ankara’dan görüyoruz. İnanıyoruz ki Türk Milleti karşısına çıkarılan her engeli kararlılıkla aşacak ve tarih sahnesinde hak ettiği yeri alacaktır. 2023 seçimlerinde büyük Türk Milleti, Türkiye üzerinde karanlık senaryolar yazanlara, hürriyetine göz dikenlere, geleceğini gasp etmeye çalışanlara, güzel cevabı sandıkta verecektir” dedi.
“Milletimizin hak ettiği refaha ulaşacağı günler yakındır”
Büyükataman, “Dünya ekonomisinde, önce pandemi sebebiyle tedarik zinciri bozulmuş ve durgunluk başlamış, ABD ve AB’nin karşılıksız para basarak piyasaya sürmesi dünya genelinde enflasyon rakamlarını yükselmiştir. RusyaUkrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatları artmış ve tüm dünya gibi ülkemizde küresel boyutta yaşanan tüm bu olumsuzluklardan etkilenmiştir. Ekonomik tehditlere karşı devletimiz gerekli birçok önlemi almış ve almaya da devam etmektedir. Allah’ın izni ve milletimizin feraseti ile Türkiye Cumhuriyeti bu ekonomik tehdit ve saldırılardan en kısa zamanda alnının akıyla çıkacaktır. Milletimizin hak ettiği refaha ulaşacağı günler yakındır. Türkiye yoluna bugünden daha güçlü devam edecektir, etmek zorundadır. Türk Milleti’nin istikbalini ve kaderini, ekonomik dalgalanmaların, borsa manipülatörlerinin eline bırakamayız. Türkiye’nin batması, bitmesi ve bağımsızlıktan vazgeçip diz çökmesi için uğraşanlara ve onların yerli işbirlikçilerine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Masada Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşunu ve sahada Türk Ordusu’nun güçlü ilerleyişini durduramayanlar, Türkiye’nin ekonomisini hedef almakta ve kirli operasyonlar vasıtasıyla ülkemize saldırmaktadırlar” dedi.
“Türkiye Cumhuriyeti yabancı başkentlerden gelen emirlerle ve büyükelçiliklerden alınan talimatlarla yönetilemez”
Türkiye’nin dışarıdan gelen talimatlarla yönetilemeyeceğini ifade eden Büyükataman, “Altılı zillet masasının ortakları, daha seçim yılına bile ulaşmadan birbirine düşmüş, yaşanan koltuk kavgası tüm rezilliğiyle ortaya dökülmüştür. Bu süreçte Gökkuşağı İttifakı ve gizli ortağı HDP’nin yabancı büyükelçiler ile görüşmelerinin ardı arkası kesilmemektedir. Daha geçtiğimiz hafta ABD büyükelçisi önce HDP’yi hemen ardından ise İP’i ziyaret etmiş ve görüşmelerin içeriği “nezaket ziyareti” denilerek açıklanmamıştır. Aynı büyükelçi hemen ertesi gün ise DEVA Partisi’ni ziyaret etmiştir. Ne hikmetse bu görüşmelerin içeriği hep gizli kalmakta, sorulan sorular geçiştirilmektedir. Dağılmak üzere olan altılı masa ve yabancı başkentlerin istihbarat ajanlarının kapalı kapılar ardında Türkiye’nin kuyusunu kazdığı ortadadır. Herkes bilmeli ki, Türkiye Cumhuriyeti yabancı başkentlerden gelen emirlerle ve büyükelçiliklerden alınan talimatlarla yönetilemez, Türk Milleti buna izin vermez” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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