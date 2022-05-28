Yeşil Bursa Rallisi´nin ilk gününü Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz lider tamamladı



BURSA,(DHA) Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2022 sezonunun ilk asfalt randevusunda, ekipler ilk gün Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Otoparkı'nda yer alan servis alanında günü tamamladılar.

Bodrum Rallisi galibiyetinin ardından Bursa'ya şampiyona lideri olarak gelen Avcıoğlu'nu, 14.7 saniye farkla BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay takip ederken, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi ilk günü üçüncü sırada noktaladı. İki Çeker klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan ilk günün en hızlısı olurken, klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında ise Parkur Racing'den Üstün Üstünkaya-Kerim Tar günü lider tamamladı.

Yarın saat 09.00´dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15´ten itibaren finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecekler.DHA-Spor Türkiye-Bursa

2022-05-28 18:19:18



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