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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı

İHA

Enginarlı lezzetler şefleri karar vermekte zorladı

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali’nde büyük coşku yaşandı. “En İyi Enginar Yetiştiricileri”nin belirlendiği festivalde, tatlısından tuzlusuna birçok “Enginarlı Lezzetler” de, jüri üyelerini karar vermekte zorladı. Eğlencenin hiç eksik olmadığı festivalin finalinde Hüseyin Turan, diyardan diyara türküler seslendirdi.
Hasanağa enginarına coğrafi işaret alarak Türkiye ve dünyaya tanıtan Nilüfer Belediyesi’nin, bu yıl 13’sünü düzenlediği “Hasanağa Enginar Festivali”, yoğun katılım ve büyük coşku içinde gerçekleşti. Festivale, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Cihan Terzioğlu ile Bursa’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa enginarını Türkiye ve dünyaya tanıtmak için uzun yıllardır büyük çaba harcadıklarını, bunun karşılığını da aldıklarını belirtti. Hasanağa enginarına coğrafi işaret alarak tescilini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hasanağa enginarı artık bütün dünyada tesciliyle bilinen, güzel lezzetiyle herkesin damağında iz bırakan bir ürün oldu. Hasanağa’nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan enginarının daha fazla tüketiciye ulaşması için çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Pandemi dönemi sebebiyle iki yıl aranın ardından geniş katılımlı ve coşku içinde geçen bir festival gerçekleştiğini söyleyen Başkan Erdem, “Bu tür etkinlikleri gerçekten özlemişiz. Umarım bundan sonra yapacağımız bütün etkinliklerde de birlik ve beraberlik içinde gücümüzü Türkiye’ye haykırırız” ifadelerini kullandı.
Mustafa Bozbey ise, üretici ve tüketicilere Bursa’nın yöresel ürünlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Bozbey, “Enginarın sağlığa faydası herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hasanağa enginarının ülke genelinde ve yurt dışında yayılması hepimiz için önemli. Sadece bizler değil, onların da bu lezzeti tatmasını istiyoruz. Yöremizin ürünlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 13 yıl boyunca enginar festivalinin aynı şekilde devam etmesine olanak sağlayan, destek olan, katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Hasanağa Ortaokulu öğrencileri, yaptıkları dans gösterisiyle alkış aldı. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da, ritim ve halk oyunlarıyla, alanı dolduranları coşturdu. Enginar satış stantlarının açıldığı, yerel lezzetlerin katılımcılarla buluştuğu festivalde, çocuklar da eğlenceli aktivitelerle gün boyu eğlendi. Festivale gelenler, Hasanağa’nın ilk hasat enginarlarından alma fırsatı buldu.
11 kişinin katıldığı “En İyi Enginar Yetiştiricisi” yarışmasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer Ziraat Odası ve Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden oluşan jüri üyeleri, enginar tarlalarını tek tek gezerek, bahçe düzeni, adet büyüklüğü, sulama ve hastalık kontrollerine göre değerlendirme yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda Ömer Çinkaya, 13. Hasanağa Enginar Festivali’nde bu yılın en iyi enginar yetiştiricisi olarak belirlenirken, İbrahim Buyruk ikinci, Hüseyin Mete de üçüncülüğe değer görüldü.
14 kişinin katıldığı “Enginarlı Lezzetler” yemek yarışması da heyecanlı anlara sahne oldu. Alanı dolduran vatandaşların da ilgiyle izlediği yemek yarışmasında, Bursalı ünlü şef Barış Bülent, Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği Başkanı ve Hürriyet Bursa Gazetesi Gastronomi Yazarı Ramazan Başan, Sheraton Bursa Executive Chef Nihat Engin Gül, eğitmen şef Özüm Arat, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Osman Ayradilli ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Dilber Dereli jüri üyeliği yaptı.
Tatlı, börek ve birçok yemek çeşidinin yarıştığı yarışmada jüri üyeleri, en iyi yemekleri seçerken hayli zorlandı. Jürinin değerlendirmesi sonunda Figen Göksan enginar tatlısı ile birinci seçilirken, Ayşe Çandar tatlı çanağında kadayıf lezzetiyle ikinci, Pınar Kaynar da enginar beğendi yemeğiyle üçüncü olmaya hak kazandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Osman Ayradilli, Hasanağa Mahallesi Muhtarı Halil Turan, Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği Başkanı Ramazan Başan, her iki yarışmada da dereceye girenlere hediye çeklerini verdi.
13. Hasanağa Enginar Festivali’nin finalinde de, sevilen sanatçı Hüseyin Turan sahne aldı. Türkiye’nin birçok yöresinden türküler seslendiren Hüseyin Turan’a, konseri izleyenler de zaman zaman eşlik etti ve türküler eşliğinde halay çekti. Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, performansıyla büyük alkış alan Hüseyin Turan’a çiçek vererek teşekkür etti.

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