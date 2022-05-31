1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi

DHA

1 Başka Tiyatro, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya'nın prömiyerini gerçekleştirdi


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, farklı meslek gruplarında çalışan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 22 kişinin 6 yıl önce bir araya gelerek kurduğu, sahneledikleri oyunların bilet satış gelirlerini lösemili çocuklar başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışlayan 1 Başka Tiyatro Grubu, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.
Farklı meslek gruplarında çalışan ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 22 kişinin, bundan 6 yıl önce bir araya gelerek kurduğu 1 Başka Tiyatro Grubu, 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' adlı oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Dünya Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 100 sanatsever oyunu takip etti. Prömiyerin ardından oyun, lösemili çocuklar başta olmak üzere çeşitli vakıf ve dernekler yararına oynanacak. Oyunlardan elde edilen bilet gelirleri oyunun oynandığı gün o derneklere verilecek. Oyunun yıl sonuna kadar yaklaşık 30 gösterimi olacak.
'HAYALLERİMİ VE BİLGİLERİMİ BİRLEŞTİREREK YAZDIM'
Prömiyer öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyunun yazarı Elif Epiri, 24 kişiyle oyunlarını oynadıklarını ve tüm arkadaşlarının gönüllü olduklarını belirtti. Oyun hakkında bilgi veren Epiri, "Oyunun konusu, çok yüksek medeniyette 'Lemurya' diye kayıp bir kıta var. Bu tarih bilgilerinden öğrendiğimiz gerçek bir bilgi. Bu kıtada zamanında yaşanırken, hiç savaşlar olmazmış, hiç yalanlar olmazmış, tecavüz olmamış. Bizden çok yüksek boyutta bir medeniyette yaşamışlar. Ben şöyle bir hayal kurdum. O medeniyetten insanlar şu an bizim yanımıza gelselerdi ve bizim bu durumumuzu görselerdi. Bize ne derlerdi. Bize nasıl yardımcı olmaya çalışırlardı. Bizim elimizden tutup nasıl üst boyuta çekmeye çalışırlardı. Bunları hayal ederken 'Doğru mu Doğrular? Lemurya' isimli oyunu yazmak aklıma geldi. Yazarken şunu hayal ettim. Belki Betül Mardin bizden çok üst boyutta yaşayan fakat bize burada insan rolü yapan biridir. Belki Haldun Dormen öyledir. Aysel Gürel öyle. Kendisine feminist derken aslında feminist ne demek, neden feminist olmuş. Bunları araştırırken bizim kafamızda çok farklı yanlışların olduğunu öğrendim. Bunları kendi hayallerim ve bilgilerimle birleştirerek yazdım. Biraz da eğlenceli bir oyun oldu" dedi.
'BİLET GELİRLERİ FAYDALI VAKIF VE DERNEKLERE GİDİYOR'
Oyunun insanları farklı duygular içinde bıraktığını ifade eden Epiri, "Düşünüyoruz ama arada hep birlikte oynuyoruz. Prömiyerimiz dün başladı, 2 gün oluyor. Salonlarımız küçük geliyor. Dostlarımız ve bağışçılarımız çok olduğu için 2 gece üst üste yapıyoruz. 17 Haziran'a kadar da her gün bir derneğimize oynayacağız. Yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir oyun. Bu kış sonuna kadar her ay 5-6 oyunumuz kapatıldı. Bunun için de çok gurur duyuyoruz. Bu yaz yaklaşık 20 oyun oynayacağız. TemmuzAğustos arası ara vereceğiz. Eylül ayında da 20 oyunumuz daha olacak. Geliri UCİM'e, LÖDER, Türk Eğitim Vakfı gibi birçok faydalı derneklere gidiyor. Yaklaşık 15 tane derneğimiz var. Onlara elimizden geldiği kadar el ele ve bir olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'ÇEŞİTLİ MESLEKLERDEN, GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARLA KURDUK'
Ekibinin tamamen gönüllülerden oluştuğunu söyleyen 1 Başka Tiyatro Yönetmen yardımcısı Özgür İde Acarbabacan ise "Bu sezon 6'ncı sezonumuz. 5'inci oyunumuzu oynuyoruz. Ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. Bursa'da sosyal hayatta ve iş hayatında tanınmış insanlar ekibimize dahil oluyorlar. Tamamen gönüllü olarak bizimleler. Çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız var. Oyunlarımızı STK'lar vakıflar ve ve dernekler yararına oynuyoruz. O gece oynanan oyunun bilet ücretlerini o vakıf ya da derneğe gidiyor. Bunların arasında çok değerli dernekler var. Burs fonlarına yardım ettiklerimiz var. Hasta çocuklarımıza yardım ettiklerimiz var. Ben aynı zamanda Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 10 senedir onlarla birlikte çalışıyorum. 2 senedir de yönetim kurulunda görev alıyorum. Bizim derneğimize çok büyük katkıları oluyor. Çocuklara umut olmuş oluyor. Birçok derneğin bur fonları var" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-05-31 22:19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 15 yaşındaki genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor
Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş durumda"
YEREL HABERLER Enes Can Demir: "Bursaspor geleneklerini kaybetmiş ...
Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
YEREL HABERLER Bursa'da 14 yaşındaki Cenk, denizde boğuldu
Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 ...
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
Güney Kore’nin Bursa ilgisi artıyor
YEREL HABERLER Güney Kore’nin Bursa ilgisi artıyor
Sunta fabrikasındaki patlamayla ilgili Bursa Valisi Canbolat açıklama yaptı Vali Canbolat: "Yangın kontrol altına alındı. 1 işçimiz hayatını kaybetti. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor" Patlama sonrası fabrika havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sunta fabrikasındaki patlamayla ilgili Bursa Valisi ...
BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor
YEREL HABERLER BUSMEK’te ücretsiz yaz kursları başlıyor
Nilüfer’in ‘İklim Sözcüleri’ biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını öğrendi
YEREL HABERLER Nilüfer’in ‘İklim Sözcüleri’ biyolojik çeşitlilik ve ...
OSMEK filografi sanatını yaşatıyor
YEREL HABERLER OSMEK filografi sanatını yaşatıyor
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Matlı: “Büyümenin devamı için enflasyon kontrol altına alınmalı”
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, büyüme ...
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 ...
İnegöl Pazartesi Pazarında trafik sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İnegöl Pazartesi Pazarında trafik sorunu çözüldü
Metruk binalar tek tek yıkılıyor
YEREL HABERLER Metruk binalar tek tek yıkılıyor
Bursa'da Altıkurnalar Camii için ilk harç
YEREL HABERLER Bursa'da Altıkurnalar Camii için ilk harç
Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği tamamlandı Yıldırım Belediyesi’nden okullara spor desteği
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği ...
Adalet Camii’ne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Adalet Camii’ne yeni hizmet binası
Bursa Ayvalıdere’ye estetik yaya köprüleri
YEREL HABERLER Bursa Ayvalıdere’ye estetik yaya köprüleri
İnegöl Belediyesi'nde kurum içi eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nde kurum içi eğitimler sürüyor
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 ...
Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
YEREL HABERLER Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
MS hastalığına farkındalık oluşturmak için fidan diktiler
YEREL HABERLER MS hastalığına farkındalık oluşturmak için fidan ...
Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu Ölen bir kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Sunta fabrikasındaki patlamada yaralananların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.