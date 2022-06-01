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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yeşil yarış'ın kazananları belirlendi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak hedefiyle' düzenlediği Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'nın kazananları belirlendi.

'Yeşil yarış'ın kazananları belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak hedefiyle’ düzenlediği Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nın kazananları belirlendi.
İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde Bursa’da örnek yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki iyi çevre uygulamalarını ön plana çıkarmak hedefiyle düzenlendiği Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda süreç tamamlandı. Çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmaya, 17 ilçeden toplam 106 kurum ve kuruluştan başvuru geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcilerinin yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu tarafından evrak bazında yapılan incelemede 24 başvuru elendi. Ön değerlendirmeyi geçen 82 başvuru için; projenin özgün olması yüzde 20), projenin katılımcı olması yüzde 10), projenin topluma yararlılığı yüzde 20), proje çıktılarının açıklığı yüzde 20), projenin yaygınlaştırılabilirliği yüzde 15 ve projenin sürdürülebilirliği yüzde 15 kriterleri ile yapılan değerlendirme sonucunda, ödül almaya hak kazanan kurum ile kuruluşlar belirlendi.
Değerlenmeye göre, eğitim kurumları kategorisinde; Gemlik Hisar Anadolu Lisesi ‘Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak) ve Pirina Kullanılarak Üretilen Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi’ projesi ile birinci oldu. Çitli Nihat Korkmaz Ortaokulu ‘Atık Ahşaptan Aksesuara Yolculuk’ projesi ile ikinci olurken, Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Doğayı Koruyorum Atık Yağlardan Sabun Yapıyorum’ projesi ile üçüncülük elde etti. Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi de ‘Ekolojik Okul’ projesi ile Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.
Belediyeler kategorisinde; Yıldırım Belediyesi ‘ÖTL’den Asfalt Üretimi’ projesi ile birincilik, Mustafakemalpaşa Belediyesi ‘Çöp Değil Bir Avuç Toprak’ projesi ile ikincilik ve Yıldırım Belediyesi ‘Sıfır Atık Hareketi’ projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.
Sanayi kuruluşları kategorisinde; Demirtaş OSB Müdürlüğü ‘DOSAB Atıksu Geri Kazanım projesi’ ile, Mass Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Yeşil Bina ile Sürdürülebilir Üretim’ projesi ile, Elyaf Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘Yerel Bitki Atıklarından Elde Edilen Doğal Boyarmaddelerle Kumaşların Endüstriyel Ölçekte Boyanması’ projesi ile ödül almaya hak kazandı.
Hizmet sektörü kuruluşları kategorisinde, Almira Hotel Thermal Spa & Convention Center ‘Atık Yağlar Nefes Oluyor’ projesi ile ödül aldı.
Sivil toplum kuruluşları kategorisinde; Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ‘Atıklar Hayat Buluyor’ projesi ile birincilik ödülü, BEKAYKOOP ‘Atık Malzeme Kolaj Çalışması Projesi’ ile ikincilik ödülü, TOSYÖV BURSA ‘Çevreci KOBİ’ projesi ile üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.
Yarışma ödül töreni, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde 8 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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