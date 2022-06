Bursa'da 2. Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen ‘Sokak Sanatçıları Festivali, 3 Haziran Cuma Günü Saat 17.30’da Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulacak olan kortej yürüyüşle start alıyor. 35 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan festival programı şu şekilde:

03 Haziran Cuma günü 17.30 Festival Açılış korteji (Cumhuriyet Caddesi’nden başlayacak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son bulacak), 14.0022.30 Cumhuriyet Caddesi’nde 6 farklı noktada sokak sanatçıları icraları, 18.30 Açılış konuşmaları, 19.00 Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 19.45 Mini Bursa Bando Konseri (Enbiya Kahraman), 20.45 One Man Band Konseri (Metin Önderoğlu), 22.00 DJ Bahadır Gümüşsu, 14.0022.30 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler yapılacak.

04 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ise 14.00 17.00 saatleri arası Sokak sanatçıları sahne performansları, 17.30 Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu Konseri, 18.15 VIA Dans Grubu Sokak Dansçıları Performansı, 19.00 Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 19.30 Kuklamanya (Çiğdem Çelebi), 20.45 Ateş Gösterisi, 21.30 DJ Bahadır Gümüşsu, 14.0022.30 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler, 14.0022.30 Cumhuriyet Caddesi’nde 6 noktada sokak sanatçıları icraları olacak.

05 Haziran Pazar günü ise, 14.00 18.00 Sokak sanatçıları sahne performansları, 18.30 Grup Hazar Konseri, 19.30 Sokak Sanatçıları Kent Orkestrası Konseri, 20.45 Light In Babylon final konseri, 14.0022.30 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 4 noktada müzik, ressam, karikatürist, grafiti, canlı heykel, dans gösterileri ve benzeri etkinlikler, 14.0022.30 Cumhuriyet Caddesi’nde 6 noktada sokak sanatçıları icraları.

