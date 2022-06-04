Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen “2. Eurodesk Gönüllü Akademisi” programı doğrultusunda eğitim verilen gençler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

“Gençlerimizin geleceğe umutla bakabilecekleri hayalleri olsun istiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizin gelişen dünya koşullarına uyum sağlamaları, dünya gençliğiyle yarışabilecek vizyona sahip olmaları ve kendi yol haritalarını belirlemeleri için durmadan çalışıyoruz. Onların hayalleriyle yeşertecekleri umutlarının eseri olacak geleceğin Türkiyesi’ni oluşturmaları için temellerini sağlam kılmaya çalışıyoruz. İkincisini düzenlediğimiz Eurodesk Gönüllü Akademisi’nin mezunlarına sertifikalarını teslim ettik. Gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Eğitimlerle Avrupa fırsatları

2. Eurodesk Gönüllü Akademisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerdegençler; proje yazım ve yürütme teknikleri, paydaş kurum bulma yöntemleri, iyi uygulama örneklerini inceleme olanağı, Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme olanakları elde etmiş oldu. Gençler bütün bunların yanında düzenlenen seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanı bulurken, düzenlenen yarışmalarla da sınırlarını zorlayarak gelişimlerine ivme kattı.

Üç aylık program şeklinde uygulanan Eurodesk Gönüllü Akademisi sonunda düzenlenen sınavla sertifika alma hakkı kazanan gençler, Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nca gerçekleştirilen faaliyetlerde bulunarak gelişimlerini sürdürmeye devam etme olanağı da bulacak.

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