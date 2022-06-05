Fasulye hasadı başladı

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Bursa'nın İznik ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasadına başlandı.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesinde mart ayında ekimi tamamlanan fidelerin, ilk ürünleri nazende fasulyesini tarladan toplanmaya başlandı. Kilosu 2530 liradan satılan fasulye fiyatlarından üretici memnun kaldı.

Lezzetiyle ün yapmış Boyalıca nazende fasulyesi ünüyle adından söz ettiriyor. Boyalıca köyün bereketli topraklarından çıkan bu doğa harikası fasulye enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi oluyor.

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