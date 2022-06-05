Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan Muzaffer Şimşek (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Bahçekaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Muzaffer Şimşek (70) kendi için ağaç kesimi yapmaya başladı. Kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam ağır yaralandı. Yakınları tarafından kurtarılan Şimşek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.