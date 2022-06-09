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Sazan Sarmalı operasyonunda 15 kişi tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15’i tutuklandı

İHA

Sazan Sarmalı operasyonunda 15 kişi tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 15’i tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi ‘sazan sarmalı’ adını verdikleri taktik ile dolandırıp, elde ettikleri parayla rezidans kiralayarak lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete üyesinden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnşaat müteahhitleri ile iletişime geçen çete üyeleri, piyasa fiyatının altında inşaat malzemesi ve demir satma vadetti. Müteahhitlerle pazarlık yapan çete üyeleri, demir satan firmalarla iletişime geçerek belirlenen adreslere demir sipariş etti. Alıcıya, kurdukları paravan şirketlerin hesap bilgilerini veren çete üyeleri, satıcıyla bağlantı kurarak belirlenen adrese demir siparişi verdi. Demirin adrese geldiğini gören müteahhitler kendilerine verilen hesaplara anlaşılan miktarı gönderdi. Alıcıyla satıcı arasında anlaşmazlık çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, 16 farklı ilde 21 kişinin suça karıştığı tespit edildi. Bursa merkezli 15 il ve ilçede önceki gece saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16'sı İstanbul'da, 3'ü İzmir'de, 1'i Ankara'da, 1'i de Adıyaman'da olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, yarım kilo esrar, suçta kullanılan çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 6 milyonluk vurgun yaptığı öğrenildi. Dolandırıcılık suçundan elde edilen parayla alındığı tahmin edilen 4 araca da savcılık talimatıyla el konuldu. Organize suç örgütüne yapılan operasyonla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

21 kişilik suç örgütünün elde edilen parayla lüks bir hayat yaşadığı ve birçok suçtan kaydı bulunan örgüt lideri O.G.'nin İstanbul'da 9 bin liralık aylık kira bedeliyle ev tuttuğu, bunun yanı sıra günlük 700 ile bin lira arasında akaryakıt harcaması yaptığı bilgisine ulaşılırken, baskın yapılan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çete üyelerinin elde ettikleri paraları saydığı ve o paraları paylaşma anları yansıdı. 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 21 kişiden 15’i tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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