'Sazan Sarmalı' operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyede (2)

15'İ TUTUKLANDI, 6'SI SERBEST
Bursa merkezli 5 ilde, ucuz demir satma vaadiyle 16 müteahhidin 6 milyon TL'sini dolandırdığı tespit edilen ve 'Sazan Sarmalı' adı verilen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan 21 şüpheli, sabah saatlerinde Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 18'i ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-06-09 21:52:42
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