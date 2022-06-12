Bursa'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Bursa'da kum yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küm yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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