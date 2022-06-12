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Bursa’da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor Kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol ediliyor

İHA

Bursa’da yasağa rağmen şehir dışından yürüyüş için gelenlere izin verilmiyor Kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol ediliyor

Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP’nin Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüş için şehir dışından gelmek isteyen araçların girişlerine izin verilmiyor.
Bursa Valiliğinin yasağına rağmen HDP’nin Gemlik’te yapacağı yürüyüşe şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmiyor. Ekipler, şehrin doğu girişinde uygulama noktaları kurarak giriş yapmak isteyen tüm araçları teker teker kontrol etti. Yürüyüş için şehir dışından gelen araçların girişine izin verilmedi.
Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, ''Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran'da düzenlenmesi planlanan "İmralı siyasetine karşı barışı savunmak" için Gemlik'e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu tür tüm eylem/etkinliklerin yapılması ve belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa İl sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 09.06.2022 günü saat:00.01'den 15.06.2022 günü saat:23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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