(Özel) Anneleri öldürüldü, yavrular da ölmesin diye başlarında nöbet tutuyor Tek isteği her gün beslediği tilki yavrularına sahip çıkılması

Bursa'da güvenlik görevlisi bir adam, anneleri tavuk çaldığı için öldürülen yavru tilkilere sahip çıktı. Sabri Ufuk'un tek isteği; her gün beslediği yavru tilkilerin koruma altına alınması.

Nilüfer ilçesi İrfaniye köyünde yaşayan Sabri Ufuk, evinin yanında 4 tane yavru tilki yavrusu gördü, aç olan tilkileri besleyerek karınlarını doyurdu. Bu yavruların evinin yanındaki samanlıkta yaşadığını gördü. Ufuk, annelerinin tavuk çaldığı için öldürüldüğünü düşündüğü 4 adet yavru tilkiyi her gün elleriyle besleyerek hayata tutunmasını sağladı. Sabah ve akşam tilki yavrularını besleyen Ufuk, yetkili kurumların bu yavruları ölmeden koruma altına almasını istiyor. Ürkek olan yavrular sadece bulundukları samanlıktan beslenme saatlerinde çıkıyor, sonra ortadan kayboluyor.

Tilkilere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Sabri Ufuk, "Bir gün akşam vakti evimin yanında 4 tane yavru gördüm. İlk önce kedi yavrusu zannettim. İncelediğimde bunların tilki yavrusu olduğunu gördüm. Bulduğum yavrular çok küçüktü ve yemek aramaya çıkmıştılar. Biz aç yavruları evde tavuk yemeği hazırlayarak verdik. Bu yavruların evimizin yanındaki samanlığı yuva edindiklerini gördük. İlk beslemeden sonra her gece beslenme saatlerinde yuvalarından çıkarak evimizin yolunu gözlediklerini fark ettik ve biz de onları her gece beslemeye başladık. 4 tane tilki yavrusu var, bunları 1 aydır besliyoruz. Annelerinin tavuk çaldığı için öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bu yavruların da ölmemesi için sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bizim isteğimiz yetkili birimler gelip bu yavruları alarak koruma altına almaları" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.