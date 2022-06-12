Bursa'da sağanak; mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı (2)

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İŞÇİLERE YARDIM

İnegöl Belediyesi, Kurşunlu ve Çitli bölgesinde yoğun yağıştan etkilenen mevsimlik işçilere, gıda yardımı yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 46 aileye gıda yardımları dağıtılırken, yoğun yağış nedeniyle su altında kalan çadır kentte ve çevresindeki yollarda düzenleme gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda yollara mıcır serdi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-06-12 16:18:37



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