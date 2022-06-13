Yeşimspor, 'Minik Erkeklerde' fark attı

Yeşimspor U12, U11 ve U10 takımları Bursa Minik Erkekler kategorilerinde aldıkları derecelerle göz kamaştırdı. Her 3 kategoride de dereceye giren tek kulüp olan Yeşimspor, U11 Ligi'nde yenilgisiz şampiyon olurken, U12 Ligi'nde ikinciliği, U10 Ligi'nde ise üçüncülüğü elde etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende takımların kupa ve madalyalarını Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Nilüfer Gençlik ve Spor İl Müdürü Mutlu Akın ve Bursa Basketbol İl Temsilcisi Can Atsüren takdim etti.

Türk basketboluna nitelikli oyuncular kazandırmak ilkesiyle çalıştıklarını belirten Yeşimspor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, “2 sene önce tamamen alt yapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularla Türkiye’de fark atacak bir ‘A Takımı’ oluşturmak hedefiyle yepyeni bir başlangıç yaptık. Yeşim olarak biz sinerjisi çok yüksek, güçlü ve yürekli bir aileyiz. Yeşimspor da ilke ve amaçlarıyla bu müthiş ailenin bir parçasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.