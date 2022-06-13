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Akıllı Tavşan Momo Parkur AVM’ye geliyor

İHA

TRT Çocuk'un sevilen çizgi film kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 1819 Haziran 2022'de Parkur AVM'ye geliyor.

Akıllı Tavşan Momo Parkur AVM’ye geliyor

TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 1819 Haziran 2022’de Parkur AVM’ye geliyor.
Akıllı Tavşan Momo ve en yakın arkadaşı Yumi, eğlenceli maceralarını sergilemek ve arkadaşlığın sihirli dünyasını paylaşmak için çocuklarla Parkur AVM’de buluşuyor. 1819 Haziran 2022’de Parkur AVM’ye gelen çocuklar Akıllı Tavşan Momo ile dans edecek, şarkılar söyleyecek, muhteşem sahne gösterilerini izleyecek.
Yaz tatilinin başladığı hafta sonunda çocuklara armağan olan etkinlik ücretsiz olacak.

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