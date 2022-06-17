Hayatının 90 yılını kitap haline getirdi

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Bursa’da yaşayan 90 yaşındaki yazar, çıkardığı 5'inci kitabında hayatında yaşadığı 90 yılını kaleme aldı.

1931 yılında Kosova’nın Gilan şehrinde doğan Rüştü Maviçiçek, 1934 yılında ailesiyle birlikte iskan politikası ile Elazığ’a yerleşti. Çocukluk dönemini Elazığ’da geçen Maviçiçek, o dönemde yaşadıklarını yıllar sonra ‘Hayatımın içinden CHP zulmü’ ismini verdiği kitabını okurlarıyla buluşturmuştu.

Çıkardığı 5'inci 'Hayatımın içinden 90 yıl' kitabında da tek parti döneminde yaşadıklarından yola çıkarak, pek çok konuya değindi. Yıldırım Belediyesi, Rüştü Maviçiçek'in kitabını sponsor olarak bastırdı.

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