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635 konutlu sitede aidatlara yüzde 140 zam şoku Eylem yapan site sakinleri yöneticiyle karşı karşıya geldi

İHA

635 konutlu sitede aidatlara yüzde 140 zam şoku Eylem yapan site sakinleri yöneticiyle karşı karşıya geldi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Doğanbey toplu konutlarında site yönetimi aidatlara yüksek oranda zam yaptı. 200 lira civarında olan aidatın yüzde 140 oranında artması üzerine site sakinleri imza topladı, eylem yaptı. 5 blok 635 dairenin bulunduğu Doğanbey toplu konut sakinleri yönetici dairesinin önüne giderek 'yönetim istifa' diye slogan attı.
Sitede oturan Nihat Altılar,” İstanbul’a gittim. İstanbul’dan geldikten sonra haksız olan zamlarla karşı karşıya kaldık. Ben 225 lira aidat verirken benim aidatım 480 liraya çıktı. Burada oturan site sakinleri için bu durum büyük bir mağduriyet. Biz bu mağduriyetimizi gidermek için, site sakinleri olarak imza kampanyası başlattık” dedi.
Sitede yaşayan bir diğer mağdur İbrahim Kaya ise,” Refah düzeyimiz belli. Yapılan zam oranı yüzde 140 olduğu için buradaki hane halkını zor duruma girdi. Biz zammın makul seviyede tutulmasını istiyoruz. Devlet memuruyum ve aldığım maaş belli. Şu an verdiğim aidat 600 lira. Toplu konutlarda yapılan zam kanunen en fazla yüzde 70 olabilir. Bu zam oranının dışında yapılan zam, kanuna aykırıdır. Dolayısıyla burada toplanan site sakinleri yapılan zam karşısında durdurduğu için haklı. Her blokta nerdeyse 124 daire var. Ortalama 130190 lira ödenen aidat her ihtiyacı karşılayabilir” diye konuştu.
Bir diğer site sakini Oktay Yavuz ise,”198 liradan başlayan aidatlarımızın 600650 lira çıkması doğru değildir. Zaten 198 lira verdiğimiz aidatların da hizmetini alamıyoruz” diye konuştu.

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