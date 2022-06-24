Turizm cenneti Uludağ’da kaçak yapıya karşı kararlı mücadele

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin turizm cenneti Uludağ’ı kaçak yapılardan temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 ev ve 2 çevre duvarı ekipler tarafından yıkıldı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ bölgesinde orman arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıları yıktı. Kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara karşı yürütülen mücadelede, Uludağ eteklerindeki Gökçeören Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen 4 ev ile 2 taş duvar yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu belirlenen evlerin yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak evlerin içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların dışarı çıkartılmasının ardından yapı ve taş duvarlar iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyararak, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

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