Hayati İnanç İznik’te sevenleriyle buluştu

Eğitimci, Yazar Hayati İnanç ‘Can Veren Pervaneler’ konulu söyleşisi ile İzniklilere hitap etti.

İznik Belediyesi’nin TÜGVA İznik İlçe Temsilciliği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte Eğitimci, Yazar Hayati İnanç değindiği konular ile İzniklilere anlamlı bir akşam yaşattı. Okuduğu şiirler ve anlattığı hikâyeler İzniklilerden büyük alkış aldı.

Marmarabirlik Salonunda gerçekleşen etkinliğe İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yücel Doğan, TÜGVA İznik İlçe Temsilcisi Enes Yüksek, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda İznikli vatandaş katıldı.

Etkinlik sonunda İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Eğitimci, Yazar Hayati İnanç’a günün anısına İznik Çinisi Vazo hediye etti.



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