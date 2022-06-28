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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Bostan sayısı 5’e çıktı

İHA

Nilüfer Bostan sayısı 5’e çıktı

Türkiye’nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, “Nilüfer Bostan” markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye’den sonra Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi’nde Nilüfer Bostan satış noktasını hizmete sundu.
Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP aracılığıyla hayata geçirdiği Nilüfer Bostan satış noktalarına yenilerini ekledi. İlki Nilüfer Belediyesi Halk Evi yanında açılan “Nilüfer Bostan” satış noktası, Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi’nde de hizmete girdi. Böylece Nilüfer Bostanların sayısı 5’e çıktı. Yeni açılan 4 bostan için Altınşehir Mahallesi’ndeki satış noktasında toplu açılış töreni yapıldı.
Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Toprak, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’de tarımsal üretimi geliştirmek ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bir yandan üretim denemeleri yapıyoruz, bir yandan ata tohumlarımıza sahip çıkıyor ve onları yaygınlaştırmaya çoğaltmaya çalışırken, öte yandan doğal ve sağlıklı gıdaları tüketiciye ulaştırıyoruz. Bu amaçla NİLKOOP bünyesinde kendi markamızı oluşturduk ve ilaç kullanmadan ekolojik koşullarda ürettiğimiz ürünleri ve bu ürünlerin işlenmesiyle üretilen sağlıklı gıdaları Nilüfer Bostan markasıyla satışa sunmaya başladık. Nilüfer Bostan satış noktalarının ilkini İhsaniye’de açtık ve vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alınca sayısını artırmaya karar verdik. Nilüfer Bostan satış noktalarının sayısını 5’e çıkarmış olduk. Bu sayı zamanla daha da artacak.”
Başkan Erdem konuşmasında özellikle Nilüfer Bostan’da ucuz gıda satma iddiasında olmadıklarını belirterek, “Bizim iddiamız ucuz gıda satmak değil. Bizim iddiamız sağlıklı gıdayı ulaşılabilir kılmak. Biz ekolojik tarımı destekliyoruz” dedi. Hibrit tohumlarla genetiği değiştirilmiş sebzeler yerine, ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdem, hiçbir zirai ilaç kullanmadan üretim yaptıklarını ve kendi ürettikleri meyveyi, sebzeyi, tahılı kullanarak reçel, turşu, salça, tarhana, erişte, kuskus gibi başka ürünler ürettiklerini belirtti.
Başkan Erdem, bu üretimlerin gıda mühendislerinin denetiminde Nilüfer’deki kadın dernekleri tarafından hijyenik koşullarda yapıldığını vurgulayarak, “Vatandaşlarımız Nilüfer Bostan’dan bir ürün aldığında hem belediye garantisinde sağlıklı koşullarda üretilmiş doğal gıdalara ulaşmış, hem de kadın üreticiye ve Türkiye’nin dört bir köşesinden satış ağımıza dahil olan kooperatiflere destek vermiş oluyor” diye konuştu.
Kırsal kalkınmaya destek vermek için kadın dernekleriyle birlikte harika projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, törene katılanlara da “Sizler de bu çabanın farkına varın, üretilen değere sahip çıkın ve hep birlikte kırsal kalkınmaya destek verelim. Nilüfer Bostan’da sadece Nilüfer’deki kadın derneklerinin üretimleri değil yurdun dört bir köşesinden gelen yöresine özgü doğal ürünler, kalitesiyle bilinen ürünler satılıyor. 100’ü aşkın çeşitte sağlıklı gıdayı tüketiciyle buluşturuyoruz. Böylelikle kooperatifleşmeyi de destekliyoruz. Sağlıklı gıdaya erişimin giderek daha maliyetli hale geldiği günümüzde, sizlerin de bu çabaya sahip çıkmanızı diliyorum” dedi.
Törende konuşan Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal da mahalleye böyle bir satış noktasının kazandırılmasının değerli bir çalışma olduğunu belirterek, sağlıklı gıdaya ulaşmak ve kırsal kalkınmaya destek vermek isteyen mahalle halkını Nilüfer Bostan’dan alışveriş yapmaya davet etti.
Bursa ve Türkiye’nin farklı kentlerindeki toplam 17 kooperatif ve Bursa’daki kadın derneklerinden alınan ürünler ile NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen gıda maddeleri Nilüfer Bostan’da satışa sunuluyor. 100’ü aşkın çeşitte sağlıklı gıdayı, tüketiciyle buluşturan Nilüfer Bostan’da, çeşitli yerel üreticiler tarafından üretilen bakliyatlar, menşei Bursa olan sebzelerden üretilen turşular ve meyvelerden üretilen reçeller, marmelat, salça, sirke çeşitleri, baharatlar, tarhana, erişte, mantı, çiğ süt, yumurta, peynir çeşitleri, tereyağı, zeytin, zeytinyağı, konserve çeşitleri satışa sunuluyor. Nilüfer Bostan satış noktalarında ayrıca dönemsel olarak yerel üreticilere destek olmak amacıyla Konaklı Kavunu, Çaylı Karpuzu, Hasanağa Enginarı gibi yöresel ürünlerin satışı da yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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