Çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler Umut Aydemir (37) ile Seyfettin Gürler (50) yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28'inci Metal Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Umut Aydemir yönetimindeki 16 AFH 758 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Seyfettin Gürler idaresindeki 16 F 4920 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Aydemir ve Gürler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-06-28 15:02:22
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