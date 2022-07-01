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Osmangazi’de Yörükler Sempozyumu başladı 3 gün sürecek sempozyuma 5 ülkeden 40 akademisyen katıldı Osmangazi’de Yörük tarihi

İHA

Osmangazi’de Yörükler Sempozyumu başladı 3 gün sürecek sempozyuma 5 ülkeden 40 akademisyen katıldı Osmangazi’de Yörük tarihi

Osmangazi Belediyesi’nin bilim dünyası ile Türk kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler’ sempozyumu başladı. Bursa tarihinde de önemli yeri olan Yörüklerin geçmişine ışık tutacak sempozyum, 5 farklı ülkeden 40 akademisyenin katılımıyla üç gün sürecek.
Bugüne kadar düzenlediği birbirinden farklı sempozyumlar ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasını yakından ilgilendiren “Yörükler ve Göçler” hakkında yeni bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan, Makedonya ve Bulgaristan’dan da akademisyenlerin katıldığı ‘Avrasya’da Göç Hareketleri: Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlara Yörükler’ Sempozyumu, Ördekli Kültür Merkezi’nde başladı.
Sempozyumun açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir ile yerli ve yabancı akademisyenler katıldı. Üç gün boyunca 6 oturumun yapılacağı programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Düzenlediğimiz bu sempozyumlar ile geçmişimizi iyi araştırıp, geleceğe kalıcı eserler bırakıyoruz” dedi.
5 farklı ülkeden akademisyenlerin katıldığı Yörük Sempozyumu’nun da 3 gün boyunca çok verimli geçeceğine inandığını belirten Başkan Dündar, “Düzenlemiş olduğumuz sempozyumlarla, akademisyen hocalarımızın da bizlere verdiği destek ve belediyemizin kurumsal hafızası ile burada yapılan sunumları kitaplaştırarak edebiyat dünyasına kazandırıyoruz. Bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz sempozyumlarla ilgili pek çok kitap bastırdık. 2009 yılında göreve geldiğimizde, her yıl düzenlediğimiz Fetih Şenlikleri kapsamında ilk olarak Osmangazi Sempozyumu’nu düzenleyerek kitaplaştırdık ve bu çalışmalarımız bugüne kadar kesintisiz şekilde sürdü. Bunun dışında 21 yıldır devam eden Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmamız, Mevlana Şiir Yarışması yine kitaplaştırdığımız etkinliklerimizden ve sempozyumlardan bazıları” diye konuştu.
Dündar: “Bildirileri kitap haline getirerek kalıcı eser bırakıyoruz”
Sempozyumların tarihe ışık tutması ve geleceğe kalıcı eser bırakılması açısından önemine değinen Başkan Mustafa Dündar, “Bu tür sempozyumlar pek popülist, diğer geniş katılımlı etkinlikler gibi olmuyor belki ancak, sempozyumların kayıt altına alınması, bilimsel ve akademik araştırmaların sempozyum sonrasında kitaplaştırılması sayesinde bu etkinlikler de kalıcı oluyor. Kütüphanelerimizdeki yerini alıyor. Geçtiğimiz yıl Altay Toplulukları ve Destanlar sempozyumunu düzenlemiştik. Bugün de Yörük Sempozyumu’nu gerçekleştiriyoruz. Yörükler, asırlardır Türk dünyasında var olan, kimliğini korumuş bir topluluk. Tarihte var olan Türk devletleri ile birlikte konar göçer olarak yaşamış, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmüş bu toplumla ilgili bilimsel araştırmaların, akademik sunumların yapılacağı bu sempozyum ile onların yaşamları, kültürleri ve tarihteki yerleri hakkında bilimsel veriler ortaya çıkacak. Diğer sempozyumlarımızda olduğu gibi bu sunumlar kitaplaştırılarak kalıcı hale getirilecek. Başta akademisyen hocalarımız olmak üzere tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de yaptığı konuşmada, Yörük Sempozyumu’nun Bursa için çok anlamlı ve faydalı bir program olduğuna dikkat çekerek, “Bursa’nın fethinin öncesi ve sonrasında Türkistan’dan gelen Türkmenler Bursa’ya yerleşmeye başlamış. Bu şehrin müslümanlaşmasına, Türkleşmesine katkı sağlamıştır. Bursa’nın şehirleşmesi, köylerin oluşması, tarla ve arazilerin üretim merkezi olması için Yörükler, Türkmenler ve Oğuzlar büyük gayret göstermiştir. Yörükler, Türkmenler ve Oğuzlar, Selçuklu’da olduğu gibi Osmanlı’nın kuruluşunda da önemli rol üstlenmiştir. Bursa’da Kayı, Kızık ve Kınık boyundan birçok köy mevcuttur. Bunların bazıları da hala tarihi dokusuyla yaşamaktadır. Osmanlı’nın bu köylerdeki imar faaliyetleri Bursa’nın şehirleşmesinin ön hazırlıkları olarak da değerlendirilebilir. Konar göçer hayattan yerleşik düzene geçmek için Bursa, önemli bir merkez olmuştur. Osmangazi Belediyemizin düzenlediği bu sempozyumun inanıyorum ki, çok büyük ufuk açıcı katkısı olacaktır. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Sempozyumun düzenleme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen de 3 gün devam edecek sempozyumda Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’a ulaşan göç konusunu ele alacaklarını belirterek, “Değerli akademisyen arkadaşlarımız çeşitli konularda tebliğler sunacak. Türklerin Anadolu’ya geçiş macerası 10001500 yıl öncesine dayanıyor ve Asya’dan sürekli şekilde batıya doğru hareket halinde olan gruplarla oluşan bir yeni sosyal yapı ve dinamikler söz konusu oldu. Dünyanın kaderini değiştiren bir hareket oldu bu. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Balkanlar’dan Kafkaslar’dan gelen, Osmanlı tebaası olan insanlarla doldu. Bursa, bunun en güzel örneği. Özellikle Balkanlar’dan insanların buraya nasıl geldikleri, nasıl geri dönecekler. Döndükten sonra kendi kimlikleri hakkında bazı sorular, bütün bunlara cevap verebilecek tarihi bir zemine ihtiyacımız var. Kaynaklara bakarak bunları çok iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Düzenlenen sempozyumun bu amaca yönelik bir tuğla olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ayrıca teşekkür ediyorum. Burada sunulan tebliğlerin hemen basılı hale getirilmesini sağlıyor ve kalıcı bir eser bırakıyor” diye konuştu.
Feridun Mustafa Emecen başkanlığında başlayan sempozyumun ilk oturumunda Saadettin Yağmur Gömeç “Peçenek Türklerinin Ortaya Çıkışı ve Balkanlarda Peçenek Varlığı”, İlhan Şahin “Balkanlara Yörük Yerleşmesi İle İlgili Bazı Notlar”, Ayhan Pala “Anadolu’da Kıpçak Yörükleri”, Konural Ercilasun “Altınordu’nun Dağılma Döneminde Boyların Adlandırılması Meselesi” konularını anlattı.
Sempozyumda, “Rumeli’de Yörük İsyanı/Yerleşimi: Bulgaristan Örneği”, “Teselya Bölgesinde Yörük Yerleşimleri”, “Anadolu’dan Balkanlara Göçebe Hayatın İzleri”, “Hokand Hanlığı’nda Konargöçerlerin Merkezi Siyasetle İlişkileri”, “Türkmen Boyları ve Sosyal Yapıları”, “BayırBucak Türkleri ve Göçleri” gibi konularda yerli ve yabancı akademisyenler bildiriler sunacak.
Sempozyuma katılan konuşmacılardan Prof. Dr. Sadettin Y. Gömeç, “Balkanlar’ın Bozkurdu Sadık Ahmet’e Armağan” isimli kitabını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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