Mevlana’da yeni yaşam yükseliyor

Yıldırım Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinin yüzde 30’u tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi’nin, Mevlana Mahallesi 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Domino etkisi ile bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model oluşturacak Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi 7. ve 8. etaplar olmak üzere 2 bölümde inşa ediliyor. Deprem riski altındaki güvensiz ve sağlıksız konutların yıkılarak, yerine; modern, güvenli ve sağlıklı konutların yapılacağı projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında uzlaşma sağlandı. Rezerv alan kullanılmadan 60 dönümlük alanda hayata geçirilen dönüşüm çerçevesinde toplamda 944 konut yıkılırken, yerine bin 244 konut inşa edilecek. Zemin üstüne 7 kat olarak planlanan projenin, ‘yerinde ve gönüllü’ dönüşümün en önemli örneği olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “301 konutun yıkımının tamamlandığı 7. Etap’ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine; 644 konut ve 177 işyerinin yapılacağı 7. Etap’ta kapalı ve açık otopark, yürüyüş yolu, açık sosyal tesis alanı, çocuk oyun yeri ve fittnes alanı yer alacak. Bursa’nın tarihi kimliğine ve geleneksel mimarisine uygun şekilde planlanan proje ile mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri yaşatılacak. Çalışmaların yüzde 30’unun tamamlandığı Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi, 2023 yılı Mart ayında tamamlanacak ve Mevlana’da yeni bir yaşam başlayacak” dedi.

“Gerçek kentsel dönüşüm”

Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nin örnek teşkil eden bir çalışma olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Rezerv alan kullanmadan, tamamen eski ve güvensiz yapıları ortadan kaldırarak yerinde gerçekleştirilecek projemize hak sahipleri yüzde 100 destek verdi. Zemin artı 7 kat olacak şekilde planlanan proje tamamen Bursa’nın tarihi kimliğine uygun olacak. 60 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek proje ile yoğunluk arttırılmazken, bölgeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Tüm bu yönleriyle ele alındığında Mevlana Kentsel Dönüşüm projesi, binaların dönüşümünden ziyade; vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselten ve can güvenliğini sağlayan gerçek manalı bir dönüşüm projesidir” diye konuştu.

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