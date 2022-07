Ziraat Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 20212022 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi. Törende 280 öğrenciye anı belgeleri dağıtıldı.

Görükle Kampüsü Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen törene Bursa Vali Yardımcısı Dr.Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, fakülte dekanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; 4 enstitü, 15 fakülte, 3 yüksekokul ve 15 meslek yüksekokulu olan büyük bir üniversite olduklarına işaret etti. Türkiye’de hali hazırda uygulanmakta olan 11. Kalkınma Planı’na pandemi süreciyle birlikte 8. madde olarak Gıda Arz Güvenliği konusunun eklendiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Sadece pandemi değil, sonrasındaki süreçte de gıdanın ihmal edilebilecek bir sektör olmadığı çok daha iyi anlaşıldı. Bu konuda ciddi tedbirler alındı ve alınmaya devam ediliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz ve bu noktada Gıda Arz Güvenliği konusunda özel yetkilendirilmiş bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz de böyle bir üniversiteden mezun olmanın farkını yaşayacaklar” dedi.

“Mesleğinizi sevin, görevinizi sahiplenin”

Deneyimli ve donanımlı bir akademisyen kadrosuna sahip olduklarına vurgu yapan Rektör Kılavuz; “Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip üniversitesiyiz. Akademisyen başına düşen öğrenci sayısını göz önünde bulundurduğumuzda Araştırma Üniversitesi unvanını kazanmak çok önemli bir olaydır. Bu anlamda kendilerini tamamen bilime, teknolojiye, makaleye, patente yönelten hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Birikimlerini harekete geçirdikleri ve üniversitemizin konumunu yükseltmek için gayret sarf ettikleri için hocalarımıza müteşekkiriz. Aileleri de her koşulda öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı tebrik ediyorum. Gençlere de mesleğini sevmeyi, görevini sahiplenmeyi ve hayat boyu öğrenmeye devam etmeleri noktasında nasihatte bulunmak istiyorum. Ülkemizin kalkınmaya devam etmesi gençlerin gayreti ile mümkün olacak” şeklinde konuştu.

“Dekandan mezun öğrencilere başarı dileği”

Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte olarak 38. Dönem mezunlarını verdiklerini açıkladı. Toplam 9 bölümde eğitim vermeye devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. İlhan Turgut; “Lisans eğitimini tamamlayan 280 öğrencimizi uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Gönüllü elçilerimiz olarak gördüğümüz misafir öğrencilerimiz de mezun olmaya hak kazandı. Bu yıl en fazla öğrencimiz Azerbaycan’dan oldu. Her birini tebrik ediyorum. Mezunlarımıza kıymetli eğitimler veren akademisyenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine de teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve kaliteli gıda üretimi konusunda genç mühendislerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Her birine yeni hayatlarında başarılar diliyorum”açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye yapan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve anı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmasıyla birlikte tören sona erdi.

