Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da virajı alamayan talaş yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kazanın kamyonetin aşırı yüklü olması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir istikametinden gelen Baran Çelik (22) idaresindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü kamyonet, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Çelik ile arkadaşı Caner Yulcı yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.Kazanın ardından yaralılara yardım eden gördü tanığı Oktay Araş, "Arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştık. Araç virajı alamadı herhalde. Biraz süratliydi, birden devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralılara ilk müdahaleyi biz yaptık. Yaralıların durumu iyiydi. Kamyonetin yükü fazla görünüyor" dedi.Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-07-06 03:06:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.