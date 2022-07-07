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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl'de 82 plaka akımı başladı

İHA

İnegöl'de 82 plaka akımı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde STK’lar bir araya gelerek, İlçenin il olması için vatandaşlara "82" plakası çağrısında bulundular. Kısa süre sonra ise STK'lar araçlarına 82 plaka takıp şehir turu atacaklar. Çağrıya duyarlı davranan bazı sürücüler, araçlarına 82 İnegöl yazılı plaka takmaya başladılar.
İnegöl Kent Konseyi önderliğinde İnegöl’deki hemşeri dernekleri ve STK’lar Artvin Şavşat Evi’nde bir araya gelerek İnegöl’ün il olması konusunda görüşmeler yaptı.Toplantıda konuşan Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş Aydın İnegöl’ün sorunlarının büyüdüğünü artık il olması gerektiğini vurgulayarak “Her İnegöllünün gönlünde İnegöl’ün il olma sevdası vardır benimde gönlümde İnegöl’ün il olma sevdasıdır. İnegöl büyüyor sorunlarda büyüyor. Artık il seviyesinde devletten destek alması gerekiyor. İl organizasyonunun İnegöl’de olması gerekiyor.” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin ise sorunları ortaya koyarken çözüm önerilerininde ortaya konması gerektiğini belirterek “İnegöl’ümüzün birçok sorunu var. Bunları saymaya başladığımızda onlarca sorun ortaya koyabiliriz. Bizim misyonumuz bu sorunları dile getirirken çözümde görev almak. Sorunları ortaya koyarken çözüm önerilerini de ortaya koymak istiyoruz.” dedi. İl olma konusunun temenniden öte gereksinim olmadığını belirten Kent Konseyi Başkanı Zengin “Kamuoyunu meşgul eden 1000 ilçe 100 il projesi gündeme geldi. Biz bu 100 il arasında var mıyız? İnegöl nüfusu ile ekonomisi ile her şeyden önemlisi kadim bir medeniyetin temellerinin atıldığı yerdir. İnegöl Türkiye’nin mozaiğini yansıtıyor. İnegöl’ün il olması bir temenninden öte gereksinimdir. Artık fiili harekete geçmek lazım. Bayramdan sonra İnegöl’ün il olması ile alakalı ne yapılması gerekiyor hep birlikte yapalım.” dedi.
İnegöllülerin sesini duyurması adına bir takım eylemlerde bulunmasını gerektiğini söyleyen Zengin “Bayramdan sonra İnegöl’de araçlarımıza 82 plakası takarak İnegöl sokaklarında dolaşalım. Biz kararlı olduğumuzu bütün Türkiye’ye gösterelim. Sesimizi duyurabilirsek, karar vericiler İnegöl’ün il olma konusundaki kararlılığımızı görmüş olacak.”
Diğer dernek başkanları ise İnegöl’deki sorunlardan bahsederek bunların çözülmesi gerektiğini bu sorunların çözülmesi için İnegöl’ün il olması gerektiğini bu konuda alınacak kararları destekleyeceklerini belirtti.

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