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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de vatandaşlar hijyenik ortamda kurbanlarını kesti

İHA

Osmangazi’de vatandaşlar hijyenik ortamda kurbanlarını kesti

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için bütün imkânlarını seferber etti.
Osmangazi genelinde Veysel Karani Modern Kurban Satış Tesisi başta olmak üzere 25 farklı noktada bulunan modern pazar alanları kurban kesim yeri olarak düzenlenirken, vatandaşlar güvenli ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesme imkânı buldu. Kesim yerlerinde anında temizlik çalışması gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, kötü görüntülerin oluşmasına izin vermedi.
Kötü görüntülere izin yok
Kurban kesim yerlerine Osmangazi Belediyesi tarafından musluklar yerleştirilerek vatandaşların su ihtiyaçları giderilirken, pazar alanlarında hazır bekletilen su tankerleri sürekli yıkama çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynırları ile kurban atıklarını topladı. Vatandaşlara kurban atıklarını koymaları için çöp poşetleri de dağıtan ekipler, vatandaşların belirlenen noktalar dışında kurban kesmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Bayram namazını kıldıktan sonra ilçede belirlenen kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını temiz ve hijyenik ortamda kesmenin rahatlığını yaşadıklarını belirtirken, “Osmangazi Belediyesi, kurban kesim yerlerinde her türlü hizmeti veriyor. Kapalı alanda, elektrik ve suyun yanı sıra temizlik görevlileri, gün boyunca yanımızda olarak her türlü konuda bizlere yardımcı oldu. Özellikle kesimden sonra hızlı bir şekilde temizlik çalışması yapılıyor. Kurbanımızı en güzel şekilde kesebilmemiz için her şey düşünülmüş. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar ve belediye personeline çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Belediye ekipleri teyakkuzda
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldıklarına dikkat çekerek, bayram süresince toplam bin 25 personel ile 7/24 hizmet vereceklerini söyledi. Başkan Dündar, “Bayramımız mübarek olsun. Kestiğimiz kurbanları Allah kabul etsin. Osmangazi Belediyesi olarak bayram süresince tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mesai gözetmeksizin vatandaşımızın hizmetinde olacak. İlgili müdürlüklerimize bağlı ekipler, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi adına tam mesai yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayramın huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.
Osmangazi’de kurban kesim yerleri
Osmangazi’de yaşayan vatandaşlar kurbanlarını; Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit Mahallesi Gündüz Sokak, Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü ve 1. Gedik Sokak Arası, SoğanlıÇirişhane, Soğanlı, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, YunuseliAkyıldız, Yenikent, Alemdar, Demirtaş Mahallerindeki pazar alanlarında kesebilecekler.
Vatandaşların bayram süresince ihtiyaç duymaları halinde 444 16 01 ve 270 70 88 telefon numaralarını arayarak yardım isteyebilecekleri belirtildi.

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