Buğday tarlası yangında küle döndü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük kısmında zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü. Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü. Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.

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