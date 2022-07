Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi’nde

Osmangazi Belediyesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi’nin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz’u unutmamak adına düzenlediği fotoğraf sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyarete açıldı. Darbe girişimine karşı halkın kahramanlık destanının anlatıldığı ve toplam 49 adet fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’in vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, fotoğraflar ile hain işgal girişimine karşı milletin göstermiş olduğu mücadeleyi, azmi ve bunun karşılığında alınan zaferi tekrardan hatırladıklarını söyledi. Tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Şahin, “15 Temmuz’u anlamak için Çanakkale’den Kutü’l Amare’ye, İstiklal Harbimizden Kıbrıs çıkarmasına, terörle mücadeleye kadar yaşadığımız nice badireleri hatırlamamız ve anlamamız gerekir. 15 Temmuz’u anlamak için milletimize diz çöktürme, devletimizi ele geçirme, ülkemizi parçalama gayretlerinin gerisindeki sinsi projeleri görmek gerekir. Dolayısıyla; bizler için Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Harbi ne ise 15 Temmuz da o olmuştur” dedi.

“Milletimiz tek yürek oldu”

15 Temmuz gecesi yaşananların milleti uyandırdığını belirten Şahin, “Çok şükür ki milletimiz, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden, her meşrepten insanıyla milletimiz, ülkesinin bekası için tek yürek oldu. Parti ayrımı gözetmeksizin darbeye karşı çıkarak kurşunların üzerine yürüdü, tankları durdurdu. Dünyanın hayran kaldığı bir cesaretle milletimizin her bir ferdi; ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahraman olacağını o gece bir kez daha gösterdi. İşte o gece, yaşadığımız şanlı direnişte 251 vatan evladımız şehadete yürüdü ve 2 bin 194 kahramanımız gazi oldu. Rabbim hepsinden ebeden razı olsun. Bugün bir kez daha bu yaşananları unutmuyoruz. Bu amaçla bugün, milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve yaşananları gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi’ni düzenliyoruz. O gece yaşananların anlatıldığı 49 farklı fotoğraf karesini, Fetih Müzemizde sergileyerek yeniden hatırlıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin ve vatandaşlar, fotoğraf sergisini gezdi. Aynı zamanda Şahin, büyük beğeni toplayan ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi Fotoğraf Sergisi’nin 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz şehitleri için Cuma namazının ardından Ulucami bahçesinde vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.