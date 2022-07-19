Bursa'da hastane bahçesinde yangın

Abdulselam UĞURSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-Semih ŞAHİN
2022-07-19 16:01:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.