Bursa'da hastane bahçesinde yangın

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulselam UĞURSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi´ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-Semih ŞAHİN

2022-07-19 16:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.