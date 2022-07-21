Mudanya'da her mahalleye eşit hizmet

Mudanya Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de birçok alanda yenileme ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Muhtarlıkların ve mahalle sakinlerinin taleplerini programına alan Mudanya Belediyesi, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Akköy ve Yörükyenicesi’nde muhtarlık binaları ve Mirzeoba’da ortak kullanım alanları yenilenirken, Balabancık’ta İmam Evi, Çepni’de incir alım deposu, Dedeköy’de ise okul binasının yenileme çalışmaları Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor. Nüfusun artmasıyla birlikte taleplere hızlı bir şekilde cevap vermek için aralıksız olarak çalıştıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Muhtarlarımızın daha iyi hizmet verebileceği ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ortak kullanım alanlarını, çocuklarımızın eğitim gördüğü okulları sağlamlaştırıyor, yeniliyoruz. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse belediye birimlerimize yapılan başvuruları programa aldık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, program dahilinde çalışmalarına yaz boyunca devam edecek” ifadelerini kullandı.

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